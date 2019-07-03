قوة المرأة في قوتها

اتصلت بزميل لي وأنا في الطريق لأسأله عن مكان التصوير، فأخبرني أنه في "جريك كامبس" أو الحرم اليوناني بالجامعة الأمريكية بوسط القاهرة، لم أكن أعلم أنه أصبح مكانا للمال والأعمال كالقرية الذكية، دخلت مقر الشركة لأجد ما لم أتخيل، فنحن في آلة الزمن، أو كما تصورتها أنا وحَيَّتْني ضيفتي لأنها أيضا تخيلت ذلك وهي تقوم بتشييدها، فمكان التصوير عبارة عن مقر شركة يابانية لأمن المعلومات، والمسؤولة عن الموقع هي داليا السعدني، المهندسة التي أبهرتني بشخصيتها الفريدة، القوية، بلمعة التحدي والفرح والنجاح في عينيها، تعمل ١٨ساعة يومياً، تحلم بالعمل، ما أبهرني أنا بشكلٍ شخصي هو كيف تتعامل مع الرجال، فهي تعمل في مجالٍ أغلبه رجال، كيف تقف في وسطهم، تعطي لهم الأوامر، تُراجعهم، بل وتُعدِّل عليهم إذا لزم الأمر، تقف وحدها في مواجهة عمال من كلِ صنف، قالت لي: لأكون قادرة على التعامل معهم وإجبارهم على احترامي عليّ أن أفهم لغتهم، أن أتعمق في عملي، أفهم كل صغيرة وكبيرة، فالعمال في هذه المهنة لديهم مصطلحاتهم الخاصة التي يطلقونها على مواد البناء، تعلمتها بل أجدتها، نعمل كالإخوة ولكن لا يجرؤ أحد على تخطي الحد الذي وضعته منذ البداية، سألتها قبل التسجيل هل لديكِ أبناء؟ تأثرت لثوانٍ ثم قالت كل تلاميذي أولادي، أنقل لهم خبراتي في الحياة وفي العمل، أمنح أمومتي لهم جميعاً، سؤالي لم يكن بغرض معرفة كيف تنسق بين البيت والعمل ولكن لآخر ببساطة أُمْ بروح وثقة ودأب ونجاح داليا السعدني، ستكون أم عظيمة، تنقل لهم خبراتها في الحياة، تُقوّيهم، فالأنثى في بلادنا العربية في حاجة إلى أُم قوية تمنحها قوة وثقة وحب، تمنحها احتراما، فبداية المرأة دائماً، وبداية القوة أم، وبداية الثقة أم، وبداية الحياة أم، فإن وجدت المرأة الأم القوية لن تبحث عن رجل لتحتمي به، بل ستبحث عن رجل ليكون بجوارها، شكراً داليا لأنني خرجتُ من لقائك مملوءة أمل وثقة وحب للحياة والعمل والنجاح، خرجت لديّ ثقة بأن المرأة تستطيع فعل المستحيل حتى وإن كانت تواجهه، فقط حِبّي نفسك، وسامحيها على أخطائها، وثِقِي بأن الخالق لا ينسى مجهود أحد ولا يسمح لأحد بإيذائك، وتعلَّمي المواجهة ولا تخافي، وكما نقول في مصر "العمر واحد والرب كمان واحد".

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