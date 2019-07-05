"بلا قيود" مع أمين عوض مدير مكتب مفوضية اللاجئين لمنطقة الشرق الأوسط

قال أمين عوض مدير مكتب مفوضية اللاجئين لمنطقة الشرق الأوسط ، إن الخطة الإقليمية لمفوضية اللاجئين والمنظمات التي تعمل تحت إدارتها، تواجه نقصا في التمويل ،حيث بلغ الدخل الذي تم استلامه في عام 2018 62% فقط من المبلغ المراد توفيره. وفيما يتعلق بالملف السوري أوضح عوض، أن الأمم المتحدة، والمنظمات الأخرى، ودول الجوار السوري استلمت خلال الثمان سنوات الماضية عشرين مليار دولار، ما يعادل حوالي 50% إلى 60% من المبلغ المطلوب. ويدعو عوض إلى إيجاد آليات أخرى لمواجهة تلك الاحتياجات الكبيرة والمطردة، على حد وصفه.

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