كان متوتراً بعض الشئ، يتلفت يميناً ويساراً، يسأل والده عن سبب التأخير كل فنيةٍ وأخرى. دخلت الأستوديو أخذ يتفحصني من شعر رأسي إلى أخمص قدمي، تركته لثوان ينظر إلي قبل أن أتفوه وأقول أهلاً بك مروان، فأجاب أهلاً. قلت له مبروك حصولك على المركز الأول في الثانوية العامة هذا العام، فرد باقتضاب شديد: "الله يبارك فيكِي"! بدا لي متأففاً من التأخير أو على ما يبدو أن هناك ما يعكر صفو يومه، فسألته هل يزعجك التأخير؟ قال: "يعني" بينما ترتسم على وجه ملامح التوتر والإنزعاج. اعتذرت له وحاولت أن أوضح له ظروف التصوير وأقنعه بأنه لا بد أن يتعود عليها باعتباره أحد نجوم الثانوية العامة هذا العام، فهو الأول على طلاب الدمج شعبة علمي رياضة للعام الدراسي الحالي. وكنت حريصة على أن أشرح له ظروف الإضاءة والوقت الذي يستغرقه تركيبها، إلى جانب الوقت المستغرق في ضبط الكادرات حتى تظهر صورته في أفضل حال عند مشاهدة البرنامج. والحقيقة حاولنا أن نوفر له الجو المناسب لينطلق ويحكي معي في حلقة الليلة تفاصيل أكثر عن حياته وعن مسيرته التعليمية، ولذا كنت حريصة على استثمار الوقت وأيضاً أن أعمل بنصيحة أحمد عمر زميلي في البرنامج الذي نصحني بأن أحاول أن أتقرب منه حتى تضيع لديه رهبة الكلام. وقد فعلت ،فسألته من الذي أبلغك بأنك أول الثانوية العامة على طلاب الدمج بمجموع بلغ ٩٨.٩٪ فقال أخي الأكبر. فسألته وماذا كان رد فعلك؟ فابتسم وقال :لم أصدق. فرددت: هل كنت تذاكر عدد ساعات كبير ؟ فقال أربع ساعات فقط! وهنا أسقط في يدي، فمروان طفل لدية اضطراب نمو عصبي والمعروف( بالتوحد )، يتحرك يميناً ويساراً، ينظر إلى زملائي، ثم يتكلم مع والده بعبارات لم أفهمها فسألته مرةً أخرى، لا زال التأخير يزعجك؟ فرد بفتور: لا يزعجني التأخير فهناك شئ آخر؟ فقلت وما هو؟ فقال: عرفت اليوم أن الكليات ليس بها دمج وأنا أريد أن أدرس الهندسة، فصحت به متأثرةً بالموقف، انت تعبت وذاكرت واجتهدت والدك ووالدتك تعبوا واجتهدوا معاك وانت قلت في حوار سابق وكنت موجه كلامك لطلبة الثانوية العامة (ماتخافوش من الثانوية العامة وذكروا واجتهدوا واتقوا الله )والله يا مروان لا يرضى بالظلم ولن يضيع أجر من يحسن عملا. فردَّ بطفولة ولكنهم لا يتقوا الله في إشارة إلى من يحدد مصير الطلبة. فقلت له لا تنظر لأحد لأن الله موجود وهو قادر على انصافك وتلبية رغبتك في الذهاب لكلية الهندسة، لا تخف فتعبك لن يضيع. ارتاح قليلاً وهدأ وبدأنا بعدها النقاش مباشرةً، استمعت من خلال حواري مع والده الواضح على قسمات وجهه تعب الأيام وقسوتها منذ معرفة الخبر ومحاولة العلاج والوقوف بجانب ابنه فلذة كبدة وهو يقطن في الشرقية ومراكز التخاطب لا توجد إلا في القاهرة، فيأتي بابنه ثلاث مرات في الأسبوع.قصة كفاح ونجاح ملهمه. وفي ختام لقائي سألته هل في مخيلتك جامعة محددة؟ فقال أريد جامعة قوية كالفنية العسكرية أو جامعة القاهرة.

تابعوا حلقة هذا الأسبوع من برنامج بتوقيت مصر في السابعة وخمس دقائق بتوقيت غرينتش التاسعة وخمس دقائق بتوقيت القاهرة.