أحد ضيوف حلقة هذا الأسبوع من برنامج بتوقيت مصر كان معتاد السفر على متن طائرة الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، فهو المهندس حسين صبور رجل الأعمال المعروف في مصر ومطور عقاري ذائع الصيت في مصر والمنطقة العربية.

وقبيل تسجيل حلقة هذا الأسبوع، قرأت تصريحات لصبور أنه ذات مرة تلقى الرئيس دعوة من ملكة بريطانيا والتى قلما تدعو رئيس دولة، وكان صبور ضمن الوفد المرافق للرئيس.

ويتذكر صبور أن حفلة العشاء الأخير أقيمت بالجناح المصري في المتحف البريطاني وسط التماثيل المصرية، وذلك بحضور ولي العهد والأميرة ديانا والوزراء والوفد الإنجليزي ورجال الأعمال المصريين على طاولاتٍ متفرقة. وبعد الانتهاء من تناول العشاء، كان الرئيس في منتهى السعادة - على حد وصف ضيفي - وخصوصا أنه شعر بإحتفاء غير مسبوق. وحينما تأهب الرئيس للمغادرة، وقف رجال الأعمال المصريين ينتظرون مرور الرئيس في هذه الحالة التي ارتفعت فيها معنوياته، فنظر إليهم وتوجه إلى ضيفي بالحديث قائلا: "يا صبور ما تتبرعوا بقى شويه أنا اللي حاميكم.. الشعب مش بيحبكم، يعني لما يكون واحد منكم من المنصورة.." فقاطعه صبور - على حسب روايته- قائلا: "لا يا فندم أنا من الزقازيق".. فاستطرد الرئيس وقال: "لما يكون حد منكم من المنصورة والدولة محتاجه وحدة كُلى في المنصورة، والدولة ليس لديها دولارات، فيها إيه لما تتبرعوا وبالدولار؟ مش أصدقائكم في أمريكا بيعملوا كده؟".فرد المهندس حسين صبور قائلاً: "وأكثر من كده روكفلر على سبيل المثال عنده صندوق يمتلك عمارات كثيرة جميع دخلها يذهب إلى الأعمال الخيرية".فقال الرئيس: "طيب مش بتعملوا كده ليه؟" فأجاب صبور: "لسببين يا فندم الأول إن أمريكا لديها رأسمالية من مئتي عام فتراكمت الأموال، بينما نحن جميعاً صبيان، جميعنا بدأ في منتصف عهد السادات، السبب الآخر فرق المعاملة هناك لا ينفذ قرار يضر برجال الأعمال إلا لما يؤخذ أرائهم ويتناقشوا معهم، أما نحن فلا وزن لنا لدى الحكومة والبرلمان الذي اجتمع لمناقشة قانون الاستثمار وبع بعض المواد التي تضر بأعمالنا، فتحدثنا مع توفيق اسماعيل - وكان رئيسا للجنة الموازنة - والذي دعانا للمجئ فوراً قبل نزول رئيس المجلس وذهبنا على الفور لنفاجأ بالحرس يخبرنا أن رئيس المجلس بيقولكم امشوا روحوا نحن صناع القانون!" فرد الرئيس بحزم: " لا لا عندما أعود تأتي إليا في القصر الجمهوري فوراً لنتناقش. فسُئل ضيفي: وهل حدث ذلك؟ رد المهندس حسين صبور قائلا: " لا دعاني ولا سافرت معه مرةً أخرى!"

لا أعرف مدى صدق الرواية خاصةً أن الرئيس السابق من وقت عزله لم يتحدث للإعلام عن كواليس فترة حكمة وعلاقته تحديدا برجال الأعمال، ولم يعقب على تصريحات أي منهم رغم أن آخر فترة حكمه كان متهم بالإنحياز لرجال الأعمال وخصوصا بعد تكليف عدد منهم بمناصب وزارية. وأنا شخصيا لا أعلم، هل أكتفى الرئيس بالصمت أم أُجبر عليه؟ ولكن تسائلت بيني وبين نفسي، لماذا صمت بعض رجال الأعمال وقتها ثم باحوا بتلك الأسرار بعد رحيل الرئيس عن السلطة أو بعد تغير المصالح؟ لا يخفى على أحد أنك لا تستطيع العمل وقتها بدون موافقة ودعم السلطة الحاكمة.

وخلال تسجيل الحوار هذا الأسبوع عن قطاع التطوير العقاري في مصر وفرصه وتحدياته، صمت حسين صبور عن الحديث في موضوع دخول الحكومة قطاع التشييد والبناء كمطور عقاري في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بل كان تعليقه الوحيد أنه يفضل أن تركز الدولة في تقديم الخدمات للمواطنين وتوفير السكن الملائم لمحدودي ومتوسطي الدخل، وتترك له وللشركات الأخرى مهمة الإسكان الفاخر، لتعمل هي مهامها وتترك قطاع الاسكان الفاخر فقط للقطاع الخاص! بالتأكيد القطاع الخاص غير مستبعد من منظومة التشييد والبناء في مصر، ولكن الحكومة أيضا تنافس وبأسعار معقولة في هذا المجال! وحاولت طوال الحوار أن أفهم لماذا يطلب حسين صبور من الحكومة الإبتعاد عن الاسكان الفاخر الآن؟ هل المهندس حسين صبور لم يعد يسند إليه أعمال؟ بالعكس، لقد كانت كراكات شركاته من أوائل الكراكات في مشروعات التنمية بقناة السويس. إذا، ماذا الذي يدفعه إلى انتقاد الحكومة في عز قوتها، بينما عجز عن مجرد الحديث عن مبارك رغم قسوة ما رواه؟

جانب آخر من الحوار كان مع عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب والذي توجهت إليه أسئلة الحضور ومنها كيف لعامل باليومية لا تتعدى يوميته ستين جنيهاً أن يدفع مقدم الشقة (اسكان اجتماعي) ١٥ ألف جنيها؟ وكان رد عضو المجلس مفاجأً حيث تعجب قائلا: معقول؟! أكيد الرقم ليس حقيقياً في إشارة إلى اليومية وليس لمقدم الشقة. والمفاجأة الأخيرة هي أن التمويل العقاري لوحدة سكنية بمبلغ مليون جنيه وهو رقم ليس كبيراً إذا أردت الحصول على وحدة سكنية معقولة لا بد أن يكون مرتبك يبدأ من ٤٠ ألف جنيها، ابتسمت في قرارة نفسي حينما سمعت الرقم فأنا في نظر التمويل العقاري من متوسطي ومحدودي الدخل.

بكل المقاييس، كانت حلقة خاصة جداً من برنامج "بتوقيت مصر" جمعنا فيها أضلاع منظومة الإسكان من رجال الأعمال والناحية التشريعية والتمويل وأخيراً العنصر الأهم وهو المواطن.

برنامج بتوقيت مصر يأتيكم كل خميس في تمام السابعة وخمس دقائق مساءاً بتوقيت جرينتش ،التاسعة وخمس دقائق بتوقيت القاهرة على شاشة بي بي سي عربية.