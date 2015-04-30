هاشتاغ "ألبس تنورتي كما أريد" يثير ضجة في فرنسا
منعت إحدى المدارس الفرنسية طالبة مسلمة من الالتحاق بصفها ومتابعة دروسها، بحجة ارتدائها تنورة طويلة سوداء، الأمر الذي أثار ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي.
وعلل مدير المدرسة المنع بأن التنورة الطويلة تعتبر "مظهرا من مظاهر الانتماء الديني"، وهو ما يتنافى والمبادئ العلمانية للبلاد.
ونقلت صحيفة فرنسية محلية عن الطالبة "سارة" قولها بأن تنورتها "عادية ولا علاقة لها بالرموز الدينية ".
سارة التي تضع الحجاب منذ سنة تقريبا كانت تخلعه يوميا قبل دخولها إلى المدرسة، وتعرضت للطرد مرتين من المدرسة بسبب تنورتها، كما نقلت أحد الصحف الفرنسية المحلية.
وللتعليق على الموضوع، أطلق مغردون هاشتاغ بعنوان "#JePorteMaJupeCommeJeVeux" أو ما ترجمته "ألبس تنورتي كما أريد"، والذي ظهر في أكثر من 50 ألف تغريدة.
وجاءت التغريدات في مجملها مستنكرة المنع،ومتعاطفة مع الطالبة. كما تداول المغردون مجموعة من صور لنجمات الهوليود يرتدين تنانير سوداء وطويلة.
وسجل مرصد مكافحة العنصرية ومعاداة الإسلام في فرنسا، 130 حالة منعت خلالها طالبات مسلمات من دخول الصف في 2014 لارتدائهن ملابس اعتبرت بمثابة "رموز دينية ".