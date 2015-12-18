خطأ في فيديو نشرته فيسبوك عن أهم أحداث عام 2015

مصدر الصورة BBC World Service

نشر موقع فيسبوك تقريره السنوي عن أبرز أحداث عام 2015 الذي يضم مقاطع فيديو من مختلف أرجاء العالم. لكنه أدرج مقطعا يظهر انهيار مبنى في مصر على أنه مشهد من زلزال ضرب نيبال.

ويبرز هذا الخطأ أهمية التدقيق الشديد في الصور وفي مقاطع الفيديو.

وهذه صورة من الفيديو:

مصدر الصورة Other Image caption صورة من الفيديو الذي صور في مصر وقدمته فيسبوك على أنه من نيبال.

تقول الصحفية أميمة الزلفي من بي بي سي العربية والتي كانت تعمل مع وحدة التثبت من مساهمات المستخدمين في بي بي سي أثناء زلزال نيبال: "أتذكر رؤية هذا الفيديو أثناء عملي مع فريق وحدة التثبت من مساهمات المستخدمين وأوضحت للفريق أن الفيديو صور في مصر وليس نيبال."

وكانت وحدة التثبت من مساهمات المستخدمين في بي بي سي قد عملت على فرز المئات من مقاطع الفيديو التي تداولها المستخدمون حول زلزال نيبال.

وتبين أميمة كيف تثبتت من مكان تسجيل الفيديو: "ظهرت في الفيديو لقطة تظهر لافتة إعلانية باللغة العربية كما يظهر فيها رجل شرطة مصريا. وإذا استمعت بعناية سيمكنك سماع حديث باللهجة العامية المصرية."

وقد سألت بي بي سي فيسبوك عن الخطأ في هذا الفيديو. وردت الشركة بأنها ستنظر في الأمر ولا نزال ننتظر الرد.