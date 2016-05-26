في السعودية... رجل يطلق النار على طبيب "لإشرافه على ولادة زوجته"

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نعرض عليكم أكثر القضايا التي تداولها مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في العالم العربي على مدار اليوم الماضي.

إطلاق نار على طبيب في السعودية

نبدأ اليوم تقريرنا من السعودية، حيث استحوذت حادثة وقعت في مستشفى على اهتمام مستخدمي مواقع التواصل هناك.

ووفقا لصحف سعودية، فإن رجلا أطلق النار على طبيب لأنه أشرف على ولادة زوجته.

وأثارت الحادثة تعجب وسخط العديدين، الذين نددوا بفعلة الرجل، وتضامنوا مع الطبيب المصاب.

وغرد وزير الصحة السعودي توفيق الربيعة عبر حسابه الرسمي بقوله: "أتصلت اليوم بالطبيب المصاب. والحمد لله حالته مستقرة. سلامة الأطباء أولوية لنا. فسلامتهم مهمة لسلامة المجتمع".

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وانتشر هاشتاغ #اطلاق_نار_علي_طبيب_نساء_وولاده ليظهر في أكثر من 35 ألف تغريدة.

"وقفة رجالة ضد التحرش" في مصر

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وننتقل إلى مصر، حيث ظهرت حملة عبر مواقع التواصل الاجتماعي حملت عنوان "وقفة رجالة ضد التحرش"، تندد بظاهرة التحرش الجنسي في البلاد، وتنظر في الاسباب وراء انتشار تلك الظاهرة، وكيف يمكن التصدي لها.

وكتبت إحدى المستخدمات قائلة: "يجب معاقبة كل متحرش حتى يتعلم الآخرون منه".

بينما ناقش آخرون ما وصفوه بملابس المرأة الكاشفة، والتي قد تدفع الرجال إلى التحرش، في رأيهم، ولكن عدد كبير من المستخدمين والمستخدمات رفضوا ذلك شدة، وأكدوا أن للمرأة حرية اختيار ملابسها، وأن عدم التحرش بها هو واجب على الرجل.

وانتشر هاشتاغ #وقفه_رجاله_ضد_التحرش ليظهر في أكثر من ألفين تغريدة على مدار الأربع وعشرين ساعة الماضية.

الفلوجة

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وإلى العراق، حيث تجري عملية للقوات العراقية لاستعادة مدينة الفلوجة مما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية، وسط اهتمام مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في العالم العربي بهذه العملية التي اطلقت عليها الحكومة العراقية اسم "كسر الإرهاب".

وبينما انشغل معظم المستخدمين بمتابعة تطورات العملية، جاء عدد كبير من التغريدات والتعليقات على مواقع التواصل لتحذر مما قد يحدث لسكان الفلوجة في حال اقتحام المدينة، خاصة وهم محاصرون بين تنظيم الدولة من جهة، والقوات العراقية المدعومة بقوات الحشد الشعبي التي تتقدم جنوب المدينة من جهة اخرى.

واتخذ عدد من التعليقات مسحة طائفية، إذ اتهم عدد من المستخدمين الجيش العراقي بالتعاون مع إيران للقتال ضد المسلمين السنة في العراق، وانتشر هاشتاغ #الفلوجه_تواجه_ايران صباح الخميس ليظهر في أكثر من 13 ألف تغريدة.