تراجع قيمة أسهم شركة سناب في وول ستريت

مصدر الصورة EPA Image caption يحظى تطبيق سناب شات بشعبية كبيرة بين المراهقين

تراجعت قيمة أسهم شركة سناب، التي تملك تطبيق التواصل الاجتماعي سناب شات، بنسبة 12 في المئة يوم الاثنين، وذلك بعد أن سجلت ارتفاعا حادا في أول أيام طرحها للتداول في وول ستريت الخميس الماضي.

وكانت أسهم الشركة قد ارتفعت بنسبة 44 في المئة لتنهي تعاملاتها عند 24.48 دولارا في أول أيام تداولها في وول ستريت.

وبلغت قيمة الأسهم في ختام تعاملات الاثنين 23.77 دولار.

لكن مواقف المحللين تباينت بشأن مستقبل الشركة وقدرتها على تحقيق النجاح الذي حققته فيسبوك، وهو ما جعل قيمة أسهمها تتراجع.

ونصح خمسة من إجمالي سبعة محللين يتابعون أسهم سناب المستثمرين بـ"بيع" السهم وعدم الإقدام على شرائه لهؤلاء الذين لا يمتلكون عددا منه بعد، وفقا لمسح أجرته شبكة بلومبرج الاقتصادية.

وهناك شكوك بشأن قدرة الشركة على التوسع في قاعدة مستخدميها من الشباب وكيفية توسيع نطاق انتشارها في الأسواق العالمية وسط البيئة عالية التنافسية لمواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي.

ويحظى تطبيق سناب شات بشعبية كبيرة بين المراهقين ويتيح للمستخدمين إرسال الصور والرسائل التي تختفي بعد ذلك.