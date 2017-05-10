قيمة أبل السوقية تتجاوز 800 مليار دولار

مصدر الصورة Reuters Image caption أبل المُصنعة لهواتف أيفون تمثل حاليا حوالي أربعة في المئة من القيمة السوقية لجميع الشركات المدرجة في مؤشر ستاندرد آند بورز500

أصبحت أبل أول شركة أمريكية تتجاوز قيمتها السوقية حاجز 800 مليار دولار.

وجاء ذلك بعد أكثر من عامين بقليل على اجتيازها عتبة 700 مليار دولار.

وارتفعت قيمة أسهم عملاق التكنولوجيا الذي يصنع هواتف آيفون بنسبة 33 في المئة هذا العام، وبنسبة حوالي 50 في المئة منذ انتخابات الرئاسة الأمريكية التي أجريت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وتمثل أبل الآن حوالي أربعة في المئة من القيمة السوقية لجميع الشركات المدرجة في مؤشر ستاندرد آند بورز500.

وقال ريك ميكلر رئيس شركة "ليبرتي فيو كابيتال مانجمنت" بولاية نيوجيرسي إن "هذا يعكس مدى قوتها (أبل)".

وأضاف: "بالنظر إلى أن لديها عددا محدودا من المنتجات، فإنها بالفعل سيطرت على هذا السوق بطريقة مماثلة لعدد قليل من الشركات، لقد استطاعت (أبل) أن تحافظ على هوامش (الأرباح) بالرغم من وجود الكثير من المنافسين"، بحسب ما نقلته وكالة رويترز.

وقال الملياردير وارن بافيت، الذي تملك شركته بيركشاير هاثاواي حصة قيمتها حوالي 20 مليار دولار في أبل، هذا الأسبوع إنه أصبح أكثر ولعا بالشركة لأنه يمكنه "بسهولة للغاية تحديد" الموقع التنافسي لأبل و"من الذي يحاول ملاحقتها".