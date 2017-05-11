انخفاض كبير في قيمة أسهم شركة سناب

مصدر الصورة Getty Images Image caption المستخدمون النشطون يوميا لسناب شات عددهم 166 مليون شخص وهو أقل من التوقعات بحوالي 2 مليون مستخدم

تراجعت قيمة أسهم شركة سناب، التي تملك تطبيق التواصل الاجتماعي سناب شات، بعدما سجلت معدلات نمو أقل من المتوقع خلال الربع الأول من العام الجاري.

وذكرت الشركة، في أول تقرير عن نتائجها منذ عرض أسهمها للاكتتاب، أن النشاط اليومي للمستخدمين سجل 166 مليون مستخدم، بارتفاع 5 في المئة مقارنة بالأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي 2016.

ورغم أن معدل الارتفاع بلغ 36 في المئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، إلا أنها جاءت أقل من التوقعات بحوالي مليوني مستخدم.

وأدت هذه النتائج إلى فقدان الأسهم حوالي 20 في المئة من قيمتها خلال ساعات من بدء التداول عليها في بورصة نيويورك.

وبلغت خسائر سناب المعدلة 188.2 مليون دولار، وهي أعلى من توقعات المحللين بحوالي 10 مليون دولار، بينما ارتفعت الخسارة الصافية إلى 2.2 مليار دولار بدلا من 104.6 مليون دولار، بسبب ارتفاع التكاليف المرتبطة بالاكتتاب على الأسهم.

وارتفعت العائدات 286 في المئة خلال الربع الأول لتصل إلى 150 مليون دولار، لكنها جاءت أيضا أقل من التوقعات بحوالي 9 مليون دولار.

مصدر الصورة Getty Images Image caption عائدات الشركة في الربع الأول ارتفعت إلى 150 مليون دولار لكنها جاءت أقل من التوقعات بحوالي 9 مليون دولار

وبحسب ديف لي، محرر بي بي سي للتكنولوجيا في أمريكا الشمالية، فإن الشركة تعاني من خسائر كبيرة وأداء الضعيف وعدم وجود أية علامات قوية تعزز منافستها لشركة فيسبوك.

وقال ايفان شبيجل، الرئيس التنفيذي للشركة، إن انخفاض عدد المستخدمين النشطين يوميا جاء لعدم تلبية رغبات المستخدمين بتقديم الإخطارات والتحديثات المستمرة.