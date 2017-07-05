الصين تشتري 140 طائرة ايرباص بقيمة 22,8 مليار دولار

مصدر الصورة Reuters Image caption طائرة ايرباص A320 neo

قالت شركة ايرباص الأوروبية للطائرات الأربعاء إنها أبرمت عقدا مع الصين تبيع بموجبه اكثر من 140 طائرة ركاب لبكين وذلك خلال الزيارة التي يقوم بها لبرلين الرئيس الصيني شي جينبينغ. وتبلغ قيمة العقد 22,8 مليار دولار.

وقالت الشركة الأوروبية إنها ابرمت العقد مع شركة CAS الصينية. ووصف المدير التنفيذي لايرباص توم أندرز الصفقة الجديدة بأنها "واحدة من أكبر الصفقات التي تبرمها الشركة منذ عدة سنوات."

وتشمل الصفقة بيع 100 طائرة A320 ذات الممر الواحد و40 طائرة A350 ذات البدن الواسع.

وجاء في بيان اصدرته أيرباص أن "هذه الصفقة تؤكد الطلب الكبير على الطائرات من جانب شركات الطيران الصينية في كل الفئات، بما في ذلك سوق النقل الجوي المحلية وسوق النقل للمسافات الطويلة."

وقالت الشركة إن التوقعات تشير الى تضاعف الطلب على النطاق العالمي للطائرات التي تتجاوز سعتها 100 مقعدا ليصل الى 40 الف طائرة في السنوات الـ 20 المقبلة، وان معظم هذا الطلب سيأتي من الدول النامية وعلى رأسها الصين.

وقال أندرز، "في اواسط التسعينيات كانت حصتنا من السوق الصينية لا تتجاوز 5 الى 6 في المئة، اما الآن وقد مضت 20 سنة، نستحوذ على 50 في المئة تقريبا من السوق الصينية. لقد كان اداؤنا قويا فعلا."

واضاف أندرز أن أيرباص تجري أيضا مفاوضات مع الصين لبيعها عدد من طائرات A380 العملاقة التي شهدت مبيعاتها تباطؤا في الآونة الأخيرة.