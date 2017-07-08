الآيس كريم الخالي من منتجات الحليب "خيار صحي" يحظى بشعبية متزايدة

مصدر الصورة Getty Images Image caption تبلغ نسبة الأيس كريم الخالية من مشتقات الحليب 4 في المئة من إجمالي منتجات

ارتفع معدل إقبال الشباب في مختلف أنحاء العالم على استهلاك الآيس كريم الخالي من منتجات الحليب، إذ يعتبرونه "خيارا صحيا" يحوي اللوز وجوز الهند.

وتمثل هذه الفئة من الآيس كريم نسبة 4 في المئة من جميع منتجاته الجديدة، وفقا لدراسة أجرتها شركة "مينتيل" لاستطلاعات الرأي.

وتوفر شركات الآيس كريم الكبرى، مثل هاغن داز، أنواعا منه خالية من منتجات الحليب. ولا تروج الشركات لهذه المنتجات على أنها "نباتية".

وقال أليكس بيكيت، خبير الأطعمة والمشروبات في مينتيل، "هناك فضول تجاه الآيس كريم الخالي من منتجات الحليب، خاصة في أوساط الشباب".

ومع زيادة عدد الذين يحاولون تقليل أو إلغاء منتجات الحليب من غذائهم فقد بدأت بعض الشركات، خاصة في الولايات المتحدة، يأخذون ذلك بعين الاعتبار.

وأطلقت شركة هاغن داز النكهات التالية مؤخرا: الشوكولاتة مع الحلوى المملحة، وزبدة الفسنق مع حلوى الشوكولاتة وجوز الهند مع الكراميل.

وتستخدم شركة بن آن جيري حليب اللوز بدلا من مشتقات الحليب، وقد أضافت مؤخرا اللوز الهش والكرز وجوز الهند إلى نكهاتها الجديدة.

ولا تتوفر هذه المنتجات في بريطانيا، لكن شركة مينتيل تقول إنها قد تجد سوقا رائجة فيها.

وتقول مينتيل إن ثلاثة من كل عشرة إيطاليين وواحدا من كل خمسة فرنسيين يقولون إنهم يقللون استهلاك مشتقات الحليب.