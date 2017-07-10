فرنسا تدعو الاتحاد الأوروبي لفرض "ضرائب عادلة" على الشركات متعددة الجنسيات

مصدر الصورة Getty Image caption تسعى دول الاتحاد الأوروبي لسد الثغرات في النظام الضريبي

قال وزير المالية الفرنسية برونو لو مير إنه حان الوقت لجعل الشركات متعددة الجنسيات تدفح "ضرائب عادلة".

وقال لومير إن على الدول الأوروبية أن تتعاون من أجل الدفاع عن مصالحها.

وكان وزراء المالية في دول الاتحاد الأوروبي قد اتفقوا على سد الثغرات في النظام الضريبي، التي تسمح للشركات العملاقة مثل أبل وغوغل وستاربكس أن تصرح عن أرباحها في الدولة ذات النظام الضريبي الأفضل لها.

وقد وجه الاتحاد الأوروبي إيرلندا العام الماضي بالمطالبة بمبلغ 14 مليار دولار من الضرائب المستحقة على شركة ابل من عام 2003 إلى عام 2014، لكن كلا من إيرلندا وشركة أبل استأنفت القرار.

وجاء حديث لومير بعد أن صرح رئيس المفوضية الاوروبية جان كلود يونكر أن الاتحاد الأوروبي سوف يرد على فرض جمارك عقابية على الفولاذ ، في حال اتخذت الولايات المتحدة تلك الخطوة.