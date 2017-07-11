نجاح أحدث أفلام "الرجل العنكبوت" يرفع أسهم سوني

مصدر الصورة Sony Pictures Image caption الممثل البريطاني توم هولاند يجسد شخصية الرجل العنكبوب

قفزت أسهم شركة سوني بواقع 1.7 في المئة بعد أن تصدرت النسخة الأخيرة من فيلم "الرجل العنكبوت" إيرادات شباك التذاكر الأمريكية على نحو فاق التوقعات.

وتصدرت نسخة الفيلم الذي يحمل اسم :"سبايدر مان: العودة" إيرادات السينما وحققت 117 مليون دولار بعد عرض الافتتاح في عطلة نهاية الأسبوع، متفوقة بذلك على توقعات الخبراء التي تفاوتت من 80 إلى 100 مليون دولار.

وقالت شركة "سوني بيكتشرز"، التي تمتلك حقوق الفيلم لشركة "مارفيل" صاحبة الشخصية، إن الإيرادات المحققة تأتي في مرتبة ثاني أكبر إيرادات في تاريخها، بعد فيلم "سبايدر مان 3".

يأتي تفوق الإيردات في ظل تراجع إيردات شباك التذاكر الأمريكية خلال عروض الصيف بواقع 8 في المئة.

ويسعى بيتر باركر، الشخصية الرئيسية في نسخة الفيلم، والذي يجسده الممثل البريطاني توم هولاند، إلى التوفيق بين مسؤولياته في المدرسة الثانوية وحياته السرية .

ويواجه باركر تاجر السلاح الشرير أدريان توميس، الذي يجسده الممثل مايكل كيتون، الذي يتمتع هو الآخر بشخصية بديلة متحولة في شكل نسر مجنح.

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مصدر الصورة Sony Pictures Image caption الممثل مايكل كيتون يلعب شخصية النسر

وتبلغ تكلفة إنتاج الفيلم 175 مليون دولار، في حين بلغت الإيرادات العالمية حتى الآن 250 مليون دولار، بحسب بيانات موقع يرصد إيرادات شباك التذاكر.

كما سلطت الحملة التسويقية الناجحة للفيلم الضوء على شخصية الرجل الحديدي الداعم للرجل العنكبوت، الذي يجسده الممثل روبرت داوني جي ار.

ويعتبر توم هولاند ثالث ممثل يؤدي شخصية الرجل العنكبوت خلال 15 عاما، بعد أندرو غارفيلد و توبي ماغوير.

يأتي نجاح الفيلم على الرغم من تراجع إيرادات شباك التذاكر لعروض الصيف في أمريكا الشمالية، والتي سجلت إجمالي نحو 2.3 مليار دولار، بتراجع 8 في المئة عن إيرادات العام الماضي.

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