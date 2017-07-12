الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم يحقق إيرادات قياسية قيمتها 3.6 مليار جنيه استرليني

مصدر الصورة Getty Images Image caption ديلويت تتوقع أن يصل إجمالي إيرادات أندية الدوري الانجليزي الممتاز أكثر من 4.5 مليار استرليني في موسم 2017-2018

حقق الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم "بريميرليغ" زيادة قياسية في الإيردات بواقع 9% لتبلغ 3.6 مليار جنيه استرليني في موسم 2015-2016 بفضل خدمات البث التلفزيوني النشط للاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، حسبما أفاد تحليل لشركة ديلويت.

وقال التحليل إن أرباح البث التي بلغت 1.9 مليار جنيه استرليني مثلت أكثر من نصف إجمالي إيرادات الأندية الكبرى في الدوري الانجليزي الممتاز.

وأضاف بأن اتفاقية محلية جديدة للبث التلفزيوني بدأ العمل بها العام الماضي ستساعد في استمرار نمو إجمالي الإيرادات بقوة.

وللموسم الثالث على التوالي، تجاوزت الأرباح التشغيلية المجمعة للأندية حاجز 500 مليون جنيه استرليني، لكن الأجور زادت بواقع 12% إلى 2.3 مليار جنيه استرليني.

نتوقع تماما أن تحقق أندية الدوري الانجليزي الممتاز مجتمعة مستويات قياسية من الأرباح في المواسم القادمة دان جونز, شريك شركة ديلويت

وقال دان جونز، الشريك في فرع شركة ديلويت المعني بنشاط الأعمال في مجال الرياضة، والذي كشف عن أحدث تقرير سنوي له لتمويل كرة القدم: "حتى في آخر عام من عقود بثه القديمة، لا تزال إيرادات الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم تحقق أرقاما قياسية جديدة."

وأوضح أن سبب زيادة الإيرادات المتعلقة بالبث في موسم 2015-2016 هو رفع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم قيمة المدفوعات التي يقدمها لأندية الدوري الانجليزي الممتاز بواقع 100 مليون جنيه استرليني.

وشهد البريمير ليغ بعضا من الانتقالات الصيفية البارزة من بينها انتقال لاعب مانشستر يونايتد واين روني إلى ايفرتون ورحيل قائد نادي تشيلسي جون تيري إلى أستون فيلا بالإضافة إلى إبرام يونايتد صفقة ضخمة لضم البلجيكي روميلو لوكاكو مقابل نحو 75 مليون جنيه استرليني.

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"أرباح مستقبلية"

وأشار جونز إلى أن أندية الدوري تجني حاليا فوائد اتفاقيات حقوق البث الجديدة التي بدأت في موسم 2016-2017 بالإضافة إلى الاتفاقيات التجارية وكذلك زيادة إيرادات المباريات اليومية بفضل توسيع الملاعب وإنشاء ملاعب جديدة.

وأوضحت ديلويت أنها تتوقع الآن أن يصل إجمالي إيرادات أندية الدوري الانجليزي الممتاز أكثر من 4.5 مليار جنيه استرليني في موسم 2017-2018.

وفي المقابل تراجع إجمالي الدين في الدوري للموسم الثالث على التوالي بواقع 125 مليون جنيه استرليني (5%) إلى 2.2 مليار استرليني بنهاية موسم 2015-2016.

وقال جونز: "نتوقع تماما أن تحقق أندية الدوري الانجليزي الممتاز مجتمعة مستويات قياسية من الأرباح في المواسم القادمة".