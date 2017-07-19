بالصور: نساء مبدعات
لسنوات عديدة، كانت النساء مصدر إلهام للمصورة أميليا تروبريدج خلال مسيرته المهنية. والآن، ومن خلال العمل مع مؤسسة "إنوفيت يوكيه"، وهي وكالة لدعم الابتكار في المملكة المتحدة، حولت تروبريدج عدستها صوب اللواتي تصفهن بـ "بالمبدعات الحقيقات"، من "يضلعن بدور محوري في صياغة عالم أفضل لنا جميعا".
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AMELIA TROUBRIDGE
نشأت إيلينا ديكمان في مدينة نورمبيرغ الألمانية. وبعد قضاء وقت قصير في العمل بالإدارة الدولية في روسيا والشرق الأوسط، عادت ديكمان إلى الأوساط الأكاديمية للدراسة في كلية دايسون للهندسة التصميمية والكلية الملكية للفنون. وأسست ديكمان، وهي أم لابنة صغيرة، مع آخرين شركة "إيروباودر"، وهي مؤسسة ناشئة في إعادة تدوير مخلفات الريش الناتجة عن صناعة الدواجن.
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AMELIA TROUBRIDGE
استلهمت فيونا مارستون إصرارها في مجال الأبحاث الطبية من صراع والدتها مع مرض مدمر نادر. وعملت مارستون لفترات في مجالات استثمارية تُعنى بالرعاية الصحية والتكنولوجيا الحيوية، قبل أن تُصبح الرئيس التنفيذية لشركة "أبسينث بيولوجيكيس"، التي تهدف إلى محاربة مقاومة المضادات الحيوية.
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AMELIA TROUBRIDGE
نشأت ناتويلاي أوتومبروركبورن ودرست في العاصمة التايلاندية بانكوك، قبل أن تتلقى منحة دراسية في تصميم الابتكار العالمي في "إمبريال كوليدج لندن" والكلية الملكية للفنون. وأسست أوتومبروركبورن شركة "غيتريك"، التي تستخدم طائرات دون طيار لتصميم خرائط تفاعلية ثلاثة الأبعاد.
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AMELIA TROUBRIDGE
تدير فانزي داون قسم تصميم الحلوى في شركة "دي بي إس ديزاينز"، إذ تعمل في تصميم قوالب الشيكولاتة، وكذلك قوالب يمكن استخدامها في تصنيع منتجات أكثر تعقيدا، مثل أجزاء الطائرات. وأسست داون مع آخرين مبادرة "نزهة من أجل السلام" التي تهدف إلى دعم التسامح والتعددية الثقافية.
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AMELIA TROUBRIDGE
على الرغم من تركها المدرسة في سن 15 عاما، تتمتع بولين داويس الآن بخبرة احترافية لعشرة سنوات، وتحمل درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة كامبريدج. وكمدير عام في شركة "سومي تريلرز" للمقطورات، تعكف داويس على تطوير تصميم لمقطورة يستفيد من الفراغ الموجود أسفل الشاحنات، التي يمكنها توفير نحو عشرة آلاف رحلة يوميا في بريطانيا وحدها.
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AMELIA TROUBRIDGE
عملت ريبيكا ستريت كمصممة لأزياء العرائس في داري أزياء "ألكسندر ماكوين" و"مالبري" للأزياء، وارتدى أزياءها مشاهير مثل عارضة الأزياء كيت موس والممثلة كيرا نايتلي، وتركز الآن جهودها على ابتكار أقمشة من الألياف الممكن غسلها من خلال استخدام معادن باهظة الثمن. وبجانب تصميم أزياء تتميز بالفخامة، تأمل ريبيكا، برعاية وكالة "إنوفيت يو كيه" البريطانية، في تطبيق هذه التكنولوجيا في مجالات الطلب والإلكترونيات.
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AMELIA TROUBRIDGE
تشغل دونا ليندساي الآن منصب المدير التجاري في شركة "إيرثسينس"، التي توفر تكنولوجيا قياس جودة الهواء في أنحاء بريطانيا.
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AMELIA TROUBRIDGE
,اخيرا، آنا هيل، مؤسسة مشاركة في "ريفير سيكليواي كونسورتيوم المحدودة"، وأصبحت المسؤولة عن مشروع "تايمز ديكواي"، ولتصميم طرق عائمة للمشاة والدرجات.
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