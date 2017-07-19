بالصور: نساء مبدعات

على الرغم من تركها المدرسة في سن 15 عاما، تتمتع بولين داويس الآن بخبرة احترافية لعشرة سنوات، وتحمل درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة كامبريدج. وكمدير عام في شركة "سومي تريلرز" للمقطورات، تعكف داويس على تطوير تصميم لمقطورة يستفيد من الفراغ الموجود أسفل الشاحنات، التي يمكنها توفير نحو عشرة آلاف رحلة يوميا في بريطانيا وحدها.