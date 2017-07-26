مايكل كورس تستحوذ على جيمي تشو لأحذية المشاهير

مصدر الصورة JIMMY CHOO Image caption جيمي تشو تنتج مجموعة من السلع الفاخرة بالإضافة إلى الأحذية

أعلنت مجموعة "مايكل كورس" الأمريكية عن شراء العلامة البريطانية الفاخرة في عالم الأحذية "جيمي تشو" مقابل 896 مليون جنيه استرليني (1.2 مليار دولار).

وكانت الشركة البريطانية، التي طُرحت للبيع في أبريل/نيسان الماضي، جذبت اهتماما من جانب عدد من الشركات الراغبة في الاستحواذ عليها.

وتنتج جيمي تشو مجموعة من السلع الفاخرة بالإضافة إلى الأحذية.

وظهرت أحذية جيمي تشو في المسلسل التلفزيوني الناجح "الجنس والمدينة" الذي عُرض في التسعينيات من القرن الماضي، ولا يزال يرتديها المشاهير من أمثال دوقة كامبريدج كيت ميدلتون، ومغنية البوب الأمريكية بيونسيه، بالإضافة إلى نجمة تلفزيون الواقع كيندال جينر.

وقالت ليزا أرمسترونج، مديرة قسم الموضة في صحيفة "ديلي تليغراف" إن "بعض العلامات التجارية الأخرى أصبحت مبتذلة بسبب كثرة ظهورها في الأعمال الفنية لكن جيمي تشو استطاعت أن تخطف الأضواء وتظل تحظى بالاهتمام ولم تصبح مطلقا (منتجا) مبتذلا."

وأضافت: "إن (جيمي تشو) لا يزال الحذاء المفضل لنجوم الأوسكار".

مصدر الصورة PA Image caption المصمم الماليزي الأصل جيمي تشو أسس علامة جيمي تشو بالتعاون مع الصحفية في مجلة "فوغ" تامارا ميلون قبل عقدين من الزمن

وتأسست علامة "جيمي تشو" قبل 20 عاما على أيدي المصمم الماليزي الأصل جيمي تشو والصحفية في مجلة "فوغ" للموضة تامارا ميلون، لكن ميلون وبعض المستثمرين اشتروا حصة تشو في عام 2001.

وبعد عشر سنوات، غادرت ميلون الشركة وأطلقتها شركتها الخاصة للملابس.

وفي عام 2014، أدرجت جيمي تشو في بورصة لندن، وفي هذا الوقت أصبحت شركة "جيه ايه بي" المملوكة لعائلة الملياردير الألماني رايمان هي المساهم الرئيسي في الشركة.

وأعربت شركة "جيه اي بي" عن دعمها لصفقة بيع جيمي تشو لمايكل كورس.

مصدر الصورة Getty Images Image caption جيمي تشو تقول إن الممثلة الأمريكية إيما ستون من عشاق أحذيتها منذ فترة طويلة

وتوقعت مايكل كورس أن تحقق صفقة الاستحواذ على جيمي تشو عددا من الفوائد من بينها "فرصة زيادة مبيعات جيمي تشو إلى مليار دولار"، و"تحقيق محفظة استثمارية (لمايكل كورس) أكثر توازنا من خلال المزيد من تنويع المنتجات."

وقالت إن جيمي تشو لديها أيضا الفرصة لتحقيق النمو في قطاع الأحذية الفاخرة للرجال بالإضافة إلى الدخول إلى أسواق عالمية "خاصة السوق الآسيوي سريع النمو".