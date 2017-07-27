قفزة كبيرة في أرباح فيسبوك بفضل عوائد الإعلانات

مصدر الصورة DREW ANGERER Image caption لعبت الإعلانات على الهواتف المحمولة دورا هاما، وساهمت بأكثر من 87 في المئة من إجمالي العائدات التي حققتها فيسبوك

أعلنت شركة فيسبوك عن قفزة هائلة في أرباحها خلال الربع الثاني من العام الحالي جراء ازدياد نسبة الإعلانات على المحمول وارتفاع عدد مستخدميها.

ويستخدم نحو ملياري شخص شبكة التواصل الاجتماعي شهريا - أي أكثر من ربع عدد سكان العالم- الأمر الذي شكل عامل جذب للمعلنين.

وقالت الشركة إن عوائدها بلغت 9.3 مليار دولار أمريكي خلال الفترة من إبريل/نيسان إلى يونيو/حزيران، أي بزيادة 45 في المئة عن نفس الفترة من العام الماضي.

وقال المدير التنفيذي لفيسبوك، مارك زوكربيرغ: "حققنا أرباحا جيدة في النصف الأول من العام الحالي والربع الثاني منه".

وعمدت فيسبوك إلى زيادة عدد إعلاناتها بسبب المنافسة المحتدمة مع خدمات أخرى من قبل "سناب شات".

ولعبت الإعلانات على الهواتف المحمولة دورا مهما، وساهمت بأكثر من 87 في المئة من إجمالي العائدات التي حققتها فيسبوك، أي بزيادة 84 في المئة عن العام الماضي.

وتوظف الشركة حالياً أكثر من 20.600 موظف، أي بزيادة 43 في المئة عن العام الماضي.

وقالت فيسبوك إن عدد مشتركيها في نهاية يونيو /حزيران بلغ 2.01 مليار شخص، بزيادة نسبتها 17 في المئة عن العام الماضي.