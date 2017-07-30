مسؤولة في فيسبوك تطالب بالمساواة في الأجور بين الرجل والمرأة

Image caption ركزت كبيرة مديري التشغيل في فيسبوك على تمكين المرأة في حديثها مع برنامج يبث عبر إذاعة بي بي سي4

دعت مسؤولة التشغيل في شركة فيسبوك إلى توفير قدر أكبر من العدالة في الأجور بين الرجال والنساء من خلال تفعيل سياسات تضمن ذلك.

وقالت شيريل ساندبرغ في مقابلة بي بي سي إن "البداية قد تكون بدفع رواتب جيدة للنساء".

وأضافت: "نخبر الفتيات ألا يبدأن في تقلد أدوار قيادية في سن صغيرة، لكننا نشجع الفتيان على ذلك في سن صغيرة جدا، وهو ما أراه خطأ".

وأعربت عن اقتناعها بأن لدى كل شخص قدرة داخلية على القيادة، ولابد من أن نفسح المجال أمام الجميع للتوجه إلى الخيار الذي يريدونه، ليس على أساس النوع، لكن "على أساس واقعهم وما يريدون أن يكونوا عليه في المستقبل".

واحتلت ساندبرغ دائرة الضوء عام 2013 عندما نشرت كتابها " Lean in" الذي تناول تمكين المرأة في مكان العمل.

وكان الكتاب المركز في قائمة الأكثر مبيعا حول العالم، لكنه واجه انتقادات تضمنت أنه موجه للنخب وغير واقعي بالنسبة للنساء اللاتي لا تتمتعن بنفس الامتيازات التي حصلت عليها الكاتبة.

نحتاج إلى سياسية

ومن خلال المقابلة، طالبت ساندبرغ ببذل المزيد من الجهود من أجل تقليص الفجوة في الأجور بين الرجال والنساء.

واعترفت أيضا بأنها عانت شخصيا من ضعف الثقة بالنفس أثناء دراستها في جامعة هارفارد الأمريكية، وأن الكثير من النساء تعانين من التقليل من قميتهن الحقيقية، ما يمنعهن من المطالبة بزيادة في الرواتب.

وقالت: "نحتاج إلى البدء في دفع أجور جيدة للنساء، ونريد سياسة تفعل من أجل توجيه الأفراد والشركات نحو هذا الهدف".

وأضافت: "بالتأكيد تتقدم النساء إلى الوظائف بنفس المعدل الذي يتقدم به الرجال، كما تسعين إلى المناصب بنفس حماس الرجال".

أنا أكثر حزنا

بعد وفاة زوجها المفاجئة دايف غولدبيرغ، وصفت مديرة فيسبوك نفسها بأنها أصبحت "شخصا مختلفا".

وتوفي زوجحها إثر أزمة قلبية في صالة ألعاب رياضية، ما أدى إلى سقوطه وإصابته في الرأس أثناء قضاء عطلة نهاية أسبوع بعيدا عن المنزل.

ومنذ وفاة زوجها، أصبحت ساندبرغ أكثر تفهما لظروف الآخرين، واتخذت القرار بتمديد فترة العطلة التي يحق للعاملين في فيسبوك الحصول عليها عند وفاة أحد أفراد الأسرة إلى عشرين يوما.

وقالت أيضا أنه كان من المهم بالنسبة لها أن تدعم العاملين وأن تعزز ثقتهم بأنفسهم إذا أرادو الالتحاق بالعمل.

وأضافت: "أوفر للعاملين عطلات، وأحيانا ما أخبرهم بأنه من الممكن أن نسحب منهم المشروعات، لكن إذا أرادوا العمل، فغالبا ما أدعهم يستمرون".

وأكدت أنها استمعت لكثير من الحكايات عن نساء فقدن أزواجهن أو أطفالهن، مرجحة أنها لا تستطيع أن تتوقع ما يمكن أن تؤول إليه حياتها بعد عشر سنوات، لكنها في نفس الوقت أرادت أن تحافظ على تركة زوجها في صورة "حياة، وأمل، ومتعة".

حديث معقد

وعندما وجه إليها السؤال عن اجتماعها بوزيرة الداخلية البريطانية آمبر رود لمناقشة ما يقوم به فيسبوك لمكافحة الإرهاب، وصفت ساندبرغ ما حدث أثناء اللقاء بأنه أسفر عن "وحدة" لأهدافهما.

وأضافت أن الحديث مع الجهات الحكومية "معقد"، خاصة عندما تطرق إلى الرئاسل المشفرة على واتساب، تطبيق الرسائل الذي تمتلكه فيسبوك.

وفي أعقاب هجوم ويستمنستر في 22 مارس/ آذار الماضي، طالبت رود بتمكين الشرطة من الدخول على الرسائل المشفرة على تطبيق واتساب المتبادلة بين المشتبه بهم في تنفيذ الهجوم.

واختارت ساندبرغ كتاب " A Wrinkle in Time" للكاتبة الأمريكية مادلين إلينغل ليكون كتابها المفضل، واصفة هذا العمل بأنه كان "انتصارا للنور على الظلام".