قطر "تقدم شكوى" لدى منظمة التجارة العالمية ضد السعودية والبحرين والإمارات

مصدر الصورة AFP/Getty Images Image caption اتهمت قطر بدعم الإرهاب

أفادت تقارير بأن دولة قطر قدمت شكوى رسمية لدى منظمة التجارة العالمية بهدف الطعن في مقاطعة كل من السعودية، والبحرين، والإمارات لها.

وستكون هذه الخطوة أول إجراء رسمي في نزاع قطر المستمر مع البلدان المذكورة. ويعني ذلك أن هذه البلدان ستكون مطالبة بأن تجلس مع قطر بهدف التفاوض معها.

لكن إذا تعذر التوصل إلى تسوية في غضون 60 يوما، فإن القضية المرفوعة ستُحال إلى لجنة معينة من طرف منظمة التجارة العالمية.

وكانت وكالة رويترز للأنباء هي أول من نقل أن قطر قدمت شكوى رسمية لدى منظمة التجارة العالمية.

وقالت منظمة التجارة العالمية لبي بي سي إنها لم تتلق أي معلومات بهذا الشأن، ولهذا لا يمكن تأكيد التقرير.

وقطعت السعودية، والبحرين، والإمارات، علاقاتها مع هذه الدولة الخليجية المجاورة لها يوم 5 يونيو/حزيران الماضي لاتهامها بدعم "الإرهاب"، لكن قطر تنفي هذه التهمة.

وطلبت البلدان المذكورة أيضا من مواطني قطر مغادرة أراضيها في غضون 14 يوما، كما منعت مواطنيها من السفر إلى قطر أو الإقامة فيها.

ورفضت قطر بشدة هذه المزاعم وقائمة مطالب قدمت كشرط لرفع العقوبات المفروضة عليها.

وقطعت مصر أيضا علاقاتها الدبلوماسية مع قطر لكنها لم تفرض أي قيود على مواطنيها الـ 180000 الذين يعيشون في قطر.

وحذت اليمن، والمالديف، والحكومة الموجودة في شرقي ليبيا لاحقا حذو البلدان المذكورة في قطع علاقاتها مع قطر.

وبالإضافة إلى ذلك، أغلقت السعودية، والإمارات، والبحرين، ومصر، مجالاتها الجوية أمام حركة الطيران في قطر، قائلة إن الشركات الأجنبية يتعين عليها أن تحصل على إذن مسبق قبل السماح لها بالسفر إلى قطر.

وطالما انتهجت قطر، الغنية بالنفط والغاز، سياسة خارجية طموحة بحيث وضعت لها أولويات مختلفة عن جيرانها لكن هناك قضايا جوهرية أغضبت جيرانها في السنوات الأخيرة.

ومن ضمن هذه القضايا دعم قطر لجماعات إسلامية. وتقر قطر بأنها قدمت مساعدات لبعض هذه الجماعات مثل الإخوان المسلمين لكنها تنفي تقديم مساعدات لجماعات مسلحة مثل القاعدة أو تنظيم الدولة الإسلامية.

ومن ضمن المطالب الرئيسية الأخرى، تخفيض علاقاتها مع إيران التي تشترك معها في أكبر حقل غاز طبيعي في العالم.

وتعد إيران أهم منافس للسعودية بحيث تسعى كل واحدة منهما لتكون القوة الإقليمية الأولى في المنطقة.