"فجوة كبيرة" فى مستويات المعيشة بين الأعراق المختلفة في بريطانيا

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أشارت مؤسسة بحثية بريطانية إلى أن هناك "فجوات كبيرة" في مستويات المعيشة بين الأعراق المختلفة التي تعيش في بريطانيا.

ويقل دخل الأسرة البنغلاديشية عن دخل الأسرة البريطانية البيضاء بنحو 8900 جنيه استرليني، في حين يقل دخل الأسرة الباكستانية بـ 8700 جنيه استرليني، وفقا لمؤسسة "ريزولوشن فونديشن" البريطانية.

وقال المؤسسة إن دخل الأسرة الأفريقية السوداء يقل عن دخل الأسرة البيضاء بـ 5600 جنيه استرليني.

لكنها أشارت إلى أن دخول هذه المجموعات العرقية بدأت تنمو الآن.

وقالت إن دخل الأسرة البنغلاديشية نما بنسبة 38 في المئة بين 2001-2003 و2014-2016، أي ما يعادل تقريبا ثلاثة أضعاف نمو دخل الأسر البيضاء والذي وصل إلى 13 في المئة خلال نفس الفترة.

ونما دخل الأسر الباكستانية بنسبة 28 في المئة، حسب المؤسسة.

وزاد متوسط أجور العمال الباكستانيين والبنغلاديش بنسبة 28 فى المئة منذ عام 2001، مقابل واحد في المئة فقط للرجال في المجموعات العرقية الأخرى.

وأشار التقرير إلى أن الفجوة الكبيرة فى مستويات المعيشة بين الأسر البيضاء وتلك التى تنتمى إلى مجموعات عرقية فى بريطانيا تعود بشكل جزئي إلى الاختلافات فى توظيف النساء داخل الأسر.

ففي الأسر البيضاء، وجد التقرير أن 72 في المئة من النساء يعملن، لكن في الأسر الباكستانية والبنغلاديشية كان المعدل يقترب من نصف هذه النسبة، إذ وصل إلى 37 في المئة و35 في المئة على التوالي.

ومع ذلك، وجد التقرير أن معدل توظيف الإناث في هذه المجموعات العرقية قد ارتفع بشكل كبير منذ عام 2001.

كما أشار إلى أن توظيف الذكور بين الباكستانيين والبنغلاديشيين والسود "زاد بشكل كبير" خلال نفس الفترة.

وقال آدم كورليت، محلل اقتصادي بارز بمؤسسة ريزولوشن فونديشن، إن هذه "المكاسب المثيرة للإعجاب في التوظيف" ساعدت على زيادة الدخل الإجمالي بمعدل أسرع من معدل الأسر البيضاء.

لكنه قال إن الفجوة فى مستويات المعيشة بين المجموعات العرقية والأسر البريطانية البيضاء مازالت "كبيرة ومستمرة".

وأضاف: "غالبا ما يتم تجاهل الاختلافات فى مستويات المعيشة بين العرقيات المختلفة في بريطانيا".