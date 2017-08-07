الوليد بن طلال يستثمر 800 مليون دولار في مصر

مصدر الصورة Getty Images

أعلنت وزيرة الاستثمار المصرية، سحر نصر، أن الملياردير السعودي الوليد بن طلال سوف يستثمر نحو 800 مليون دولار لتوسيع منتجع "فور سيزونز" بمدينة شرم الشيخ، بالاشتراك مع مجموعة طلعت مصطفى القابضة.

وأشارت في بيان إلى أن استثمارات الملياردير السعودي ستشمل أيضا إنشاء فندقين جديدين في مدينة العلمين على ساحل البحر الأبيض المتوسط، ومجمع مدينتي السكني شرق العاصمة المصرية القاهرة.

ويملك الوليد نحو 40 فندقا ومنتجعا في مصر، بالإضافة إلى 18 فندقا آخر قيد الإنشاء.

وفي يونيو/حزيران الماضي، أقرت مصر قانونا جديدا للاستثمار بهدف تسهيل الأعمال التجارية وجذب المستثمرين مرة أخرى بعد سنوات من الاضطرابات التي أعقبت الثورة التي شهدتها البلاد عام 2011.

وكانت مصر قد حررت سعر صرف عملتها المحلية في نوفمبر/تشرين الثاني، وتقوم بإصلاحات اقتصادية في إطار برنامج صندوق النقد الدولي الذي تحصل بموجبه على قرض بقيمة 12 مليار دولار، وذلك سعيا لاستعادة تدفقات رؤوس الأموال بعد أن أثرت الثورة على أعداد المستثمرين والسائحين.