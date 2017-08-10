فضيحة البيض: 700 ألف بيضة ملوثة في بريطانيا

أوضحت السلطات البريطانية أن متاجر البلاد وزعت 700 ألف بيضة ملوثة جاءت من المزارع الهولندية وذلك بعد مراجعة الرقم المعلن مسبقا والذي كان 21 ألف بيضة.

وقالت مؤسسة مراقبة الأغذية البريطانية إن البيض جاء من مزارع في هولندا وبلجيكا استخدمت مبيدات حشرية مثل "فيبرونيل" في تطهير البيض.

لكن المؤسسة الرقابية أكدت أن الرقم لايمثل إلا أقل من 7 في الألف من إجمالي عدد البيض المباع في المتاجر البريطانية لذلك لايشكل الموضوع خطرا على الصحة العامة في البلاد.

وكانت متاجر كبرى في هولندا وألمانيا وبلجيكا قد سحبت البيض الموجود في فروعها الشهر الماضي بعد افتضاح الأمر وقيام الشرطة في هولندا وبلجيكا بمداهمة بعض المزارع التي تورطت في استخدام المبيدات الحشرية.

وتمنع السلطات الصحية في أوروبا استخدام مبيد "فيبرونيل" للتخلص من الحشرات والميكروبات الموجودة على قشر البيض.

ويؤدى مبيد فيبرونيل إلى تدمير الكلى و الكبد والغدة الدرقية لدى البشر إذا تعرضوا لكميات كافية لإحداث التأثير لكن المبيد يستخدم للتخلص من الحشرات والميكروبات العالقة بالبيض أو الدجاج في المزارع.

ويؤكد خبراء أن الكمية التي كشف عنها حتى الآن لاتشكل خطرا كبيرا على الصحة العامة.

وتعد هولندا اكبر دول اوروبا انتاجا وتصديرا للبيض واحد اكبر المنتجين والمصدرين عالميا.

وقالت مؤسسة مراقبة الصحة العامة البريطانية إن المتاجر في بريطانيا لاتبيع البيض الهولندي بشكل مستقل لكنها تستخدمه مع أنواع أخرى من البيض لصنع الشطائر كما يدخل في بعض منتجات الأطعمة المجمدة لذلك فإن تركيز "الفيبرونيل" ليس مرتفعا في هذه المنتجات لتهديد الصحة العامة.

وقامت متاجر كبرى في بريطانيا مثل ألدي بسحب البيض من فروعها رغم تأكيدها أنها لاتبيع إلا البيض المنتج محليا في بريطانيا مشيرة إلى أن الإجراء كان احترازيا فقط.

وبدأت فضيحة البيض الملوث في الانكشاف في هولندا وبلجيكا الشهر الجاري وداهمت الشرطة عدة مزارع في البلدين ووصل عدد المنشآت التي أغلقتها الشرطة إلى 100 منشآة في قطاع الدواجن.

وتنتج بريطانيا 85 من استهلاكها من البيض محليا لكنها تستورد نحو ملياري بيضة سنويا من الخارج.