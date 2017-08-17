الفيس بريسلي الأعلى إيرادا رغم مرور 40 عاما على رحيله

مصدر الصورة Keystone/Getty Images Image caption توفي الفيس بريسلي عام 1977 عن عمر ناهز 42 عاما

عندما توفى نجم الروك آند رول الأمريكي،الفيس بريسلي، قبل 40 عاما في 16 أغسطس/آب عام 1977، قال أحد القائمين على صناعة الموسيقى في ذلك الوقت إن القصة تتلخص في كونها "خطوة مهنية ذكية".

وسواء كان ذلك تلفيقا أم لا، فإن وفاة المغني الأمريكي أعطت دفعة لتحقيق أرباح ومبيعات ليس لالفيس بريسلي فحسب، بل لآخرين أمثال بوب مارلي وجي هيندركس وديفيد بوي وأساطير الموسيقى الآخرين.

كما أذكت وفاة بريسلي فكرة استفادة عدد من منظمي الأعمال ومحبي الفنانين من ذلك وتحقيق أرباح من وراء بيع تذكارات وأشياء أخرى ذات صلة بنجومهم من الفنانيين.

وأشارت قائمة مجلة "فوربيس" لنجوم الفن الراحلين الأعلى دخلا إلى أن إرث الفيس بريسلي لايزال قويا على نحو خاص، بعد أن حقق دخلا قيمته 27 مليون دولار عام 2016 فضلا عن بيع مليون ألبوم غنائي.

وتوفي نجم "الروك آند رول"، الفيس بريسلي، عن عمر ناهز 42 عاما بسبب أزمة قلبية، ولم يكن عشقه للأطعمة غير الصحية شيئا مفيدا لصحته، ويقال إن شطيرته المفضلة كانت تتكون من شريحتين من الخبز المقلي الذي يحتوي على طبقات المربى وزبدة الفول السوداني مع لحم الخنزير المقدد المقرمش والموز المقلي.

مصدر الصورة Helen Soteriou Image caption تباع شطيرة الفيس المفضلة في مطعم مرفق "غريسلاند راندرز" السياحي في الدنمارك

واستطاع مرفق سياحي في الدنمارك يحمل اسم "غريسلاند راندرز" بيع 11 ألفا من هذه الشطيرة للزائرين العام الماضي، ويستمد المرفق الدنماركي اسمه بالطبع من منطقة غريسلاند في ممفيس التي تضم منزل الفيس السابق بالولايات المتحدة.

ويمتلك دنماركي من عشاق النجم الأمريكي يدعى هنريك كنودسين، 53 عاما، المرفق السياحي الواقع في شمالي الدنمارك، وقد بناه على شاكلة منزل الفيس الأصلي في غريسلاند للحفاظ على إحياء ذكرى نجم الروك آند رول.

وقال هنريك، الحاصل على المواطنة الشرفية من ممفيس بالولايات المتحدة والذي زار غريسلاند حوالي مئة مرة : "كان عمري 13 عاما عندما توفي (الفيس)، لم أقل إنها كانت بمثابة صدمة بالنسبة لي نظرا لأني لم أكن عميق الارتباط به في ذلك الوقت، لكن أعترف أن وفاته كانت حدثا كبيرا".

وافتتح هنريك عام 2011، بعد أن أسس ناديا لعشاق الفيس، نسخة مطابقة لمنزل أسطورة الغناء الأمريكي في غريسلاند.

مصدر الصورة Helen Soteriou Image caption يمتلك دنماركي من عشاق النجم الأمريكي يدعى هنريك كنودسين المرفق السياحي الواقع في شمالي الدنمارك

تكلف مشروع هنريك السياحي، الذي يزوره سنويا 150 ألف زائر ويبيع منتجات تحمل اسم الفيس، 2.8 مليون جنيه استرليتي لبناء منزل ومتحف وغرفة وظائف ومتجر ومطعم، واستطاع في غضون ست سنوات أن يحقق أرباحا للمستثمرين.

وفي العاصمة البريطانية لندن استطاع عاشق آخر لفن بريسلي يدعى سيد شو تحقيق مكاسب من امتلاك موقع إلكتروني يعرف باسم "إلفيسلي يورز"، وهو متجر يبيع تذكارات ذات صلة بإلفيس ومنتجات لعشاق فنه في أكثر من 50 دولة.

وباع شو على مدار سنوات تذكارات من بينها أكواب ومجوهرات ومجلات وكتب وملصقات وشارات وقمصان رياضية ولوحات وقطع مغناطيس ونظارات تحمل اسم الفيس وأشياء أخرى.

وقال شو، البالغ من العمر حاليا 71 عاما :"سمعت الفيس أول مرة في إذاعة لوكسمبورج. وهي المحطة الوحيدة التي كنت استمع من خلالها إلى موسيقى البوب في ذلك الوقت".

وأضاف :"كان الفيس مختلفا عن أي شئ آخر، وأصبحت واحدا من عشاقه".

بدأ شو يصنع تماثيل نصفية لالفيس عام 1977، عام وفاته، كما أسس ناديا لعشاق فنه في عام 1978.

مصدر الصورة PA Image caption سيد شو (يسار) يبيع تذكارات ذات صلة بنجم الروك آند رول إلفيس بريسلي

وقال :"لم يكن اسم الفيس بريسلي في ذلك الوقت علامة تجارية لمنتجات، لذا تقدمت بطلب بغية الحصول على علامة تجارية تحمل اسم الفيس، وقيل لي لن أحصل عليها لأنها اسم عام، لذا تقدمت بطلب مرة أخرى لتسجيل علامة تجاربة باسم (الفيسلي يورز) وحصلت على ما أريد".

وعبارة "الفيسلي يورز" هي طريقة يوقع بها عشاق الفيس بريسلي خطاباتهم في شتى أرجاء العالم.

وقال شاو إنه استطاع الحصول على 38 علامة تجارية أخرى في بريطانيا وأوروبا لحماية نفسه قانونيا.

ويحتوي موقعه الإلكتروني على قوائم تضم نحو 70 ألف منتج تذكاري لالفيس.

وأحيا عشاق ملك الروك الأمريكي الفيس بريسلي ذكرى وفاته الأربعين وسط تجمع الآلاف من محبي فنه في ولاية تينيسي الأمريكية على ضوء الشموع.