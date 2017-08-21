غرايت وول الصينية تسعى لشراء فيات كرايزلر الإيطالية الأمريكية

مصدر الصورة FCA

تعتزم شركة غرايت وول موتور الصينية شراء شركة فيات كرايزلر الإيطالية الأمريكية التي تمتلك سيارات جيب.

وقال مسؤول في غرايت وول موتور لوكالة رويترز للأنباء، إن لدى الشركة الصينية العملاقة "نية اقتناء" كل أو جزء من الشركة التي تعتبر سابع أكبر مصنع سيارات في العالم.

إلا أن فيات كرايزلر قالت إنها لم تتلق بعد أي عرض من غرايت وول، التي تعتبر أكبر مصنع لسيارات الدفع الرباعي في الصين.

وكانت تقارير سابقة أشارت إلى أن الشركة الصينية طلبت الاجتماع بمسؤولين تنفيذيين في شركة فيات للتحادث بشأن شراء نوع جيب من السيارات التي تصنعها.

ويعتبر نوع جيب، الذي احتفل العام الماضي بعيد ميلاده الخامس والسبعين، أثمن الأصول التي تمتلكها شركة فيات كرايزلر.

وتعود سمعة سيارات جيب إلى أيام الحرب العالمية الثانية، حين كانت تستخدم بكثرة من طرف القوات الأمريكية.

مصدر الصورة PA Image caption ونستن تشرتشل في جولة في برلين على متن سيارة جيب في يوليو / تموز 1945

وقد قفزت أسعار أسهم فيات كرايزلر بنسبة 7.4 في المئة في بورصة نيويورك، الاثنين، وارتفعت بأكثر من الربع خلال العام الجاري، ما يجعل قيمة الشركة تتجاوز 19 مليار دولار أمريكي.

إلا محللين في مؤسسة مورغان ستانلي يقيمون نوع جيب لوحده بحوالي 27 مليار دولار أمريكي.