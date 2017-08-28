جيف إملت رئيس جنرال إلكتريك ينسحب من السباق على رئاسة أوبر

مصدر الصورة Reuters Image caption قال إملت إنه "يحترم الشركة ومؤسسيها للغاية"

قرر جيف إملت، الرئيس التنفيذي لشركة جنرال إلكتريك، الإنسحاب من السباق على رئاسة شركة أوبر لخدمات سيارات الأجرة.

وفي تغريدة على موقع تويتر، قال إملت إنه "قرر ألا يستمر في مسعاه للحصول على منصب رئيس شركة أوبر".

وأفادت تقارير بأن ميغ ويتمان، الرئيس التنفيذي لشركة هيوليت باكارد "هي المرشح الأوفر حظا".

وتبحث شركة أوبر عن رئيس تنفيذي جديد منذ يونيو/ حزيران الماضي، وذلك عقب استقالة رئيسها السابق ترافيس كالانيك، عقب ضغوط من حاملي الأسهم.

وجاءت استقالة كالانيك عقب بضعة أشهر من الفوضى في الشركة، وبعد مراجعة للأداء هناك، وسط سلسلة من الفضائح بما فيها شكاوى من التحرش الجنسي، والثقافة الذكورية، ومغادر مسؤولين تنفيذيين كبار للشركة.

مصدر الصورة Getty Images Image caption طُرحت ميغ ويتمان، رئيسة شركة هيوليت باكارد إنتربرايز، كمرشحة لرئاسة شركة أوبر

وكانت السيدة ميغ ويتمان قد قالت في السابق إنها لا ترغب في الحصول على هذه الوظيفة، وكتبت تغريدة على موقع تويتر قائلة: "أنا لن أنتقل إلى أي مكان. الرئيس التنفيذي لشركة أوبر لن يكون ميغ ويتمان".

لكن صحيفة نيويورك تايمز قالت إن ويتمان "تبرز كمرشح وافر الحظ"، يجري اختياره لكي يكون الرئيس الجديد لشركة أوبر.

وتشغل ويتمان حاليا منصب الرئيس التنفيذي، لشركة هيوليت باكار إنتربرايز لتكنولوجيا المعلومات والطابعات (HP Inc)، التي انفصلت عن الشركة الأم التي تعمل في مجال الأدوات الصلبة وعمليات الخدمات، وذلك عام 2014.

وتحت رئاستها، قلصت ويتمان من حجم الشركة إلى حد كبير، معتبرة أن المشروع الأصغر حجما لديه فرص أفضل في منافسة المشروعات الناشئة.

ومن المتوقع أن يصوت مجلس إدارة شركة أوبر خلال الساعات القادمة، لاختيار الرئيس الجديد للشركة.