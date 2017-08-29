خسروشاهي ابن لاجئ إيراني يتولى عرش أوبر

مصدر الصورة Reuters

اختارت شركة "أوبر" مديرا تنفيذيا جديدا وهو الإيراني الأمريكي دارا خسروشاهي، المدير التنفيذي لشركة إكسبيديا لحجوزات السفر.

ولد خسروشاهي في طهران عام 1969، وهاجر إلى الولايات المتحدة وهو في التاسعة من عمره حيث ترعرع في ولاية نيويورك وحصل على شهادة الهندسة الكهربائية من جامعة براون المرموقة.

وكان خسروشاهي قد صرح لوكالة بلومبرغ عام 2005 عقب تعيينه رئيسا تنفيذيا لإكسبيديا أن عائلته طلبت اللجوء للولايات المتحدة بعد سقوط نظام الشاه حيث احتجزت السلطات الجديدة والده أكثر من 6 أشهر بعد عودته لإيران للعناية بجده الذي ظل في البلاد وحيدا.

أرباح

وأمضى خسروشاهي، البالغ من العمر 48 عاما، الأعوام الـ12 الماضية رئيسا لشركة إكسبيديا حيث استطاع زيادة أرباحها السنوية من 2.1 مليار دولار في 2005، إلى 8.7 مليار دولار في 2016.

وقالت وكالة بلومبرغ في تقرير لها بهذا الشأن إنه من المرجح أن يحصل خسرو شاهي في منصبه الجديد لدى الشركة العاملة في نقل الركاب على تعويض إضافي لتركه عمله السابق، وراتب سنوي، وأسهم قد يصل مجموعهم إلى 200 مليون دولار.

وأضاف التقرير أن خسروشاهي كان يمتلك أسهما غير مستثمرة في الشركة بقيمة 184.4 مليون دولار.

وعادة ما تمنح الشركات المديرين التنفيذين مكافآت بشكل أسهم، ولكن يجب التنازل عن ملكيتها عند مغادرة الشركة قبل تقاعدهم.

ضد ترامب

ويعتبر خسرو شاهي مناهضا علنيا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث وصفه مؤخرا في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "أنتظر اللحظة التي يفي بها رئيسنا بوعوده الرئاسية، ولكنه يفشل كل مرة".

وكان الرئيس التنفيذي السابق ومؤسس شركة "أوبر"، أكبر شركة لخدمات نقل الركاب في العالم، ترافيس كالانيك، قد استقال من منصبه قبل شهرين تحت ضغوط متزايدة من مستثمرين بشأن قيادته للشركة.

وتراجع سهم شركة إكسبيديا بنحو 4.3 بالمئة ليصل إلى 142.9 دولار، عقب الإعلان عن رحيل دارا خسروشاهي.