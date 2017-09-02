الاتحاد الأوروبي يحظر المكانس الكهربائية "المزعجة"

مصدر الصورة Getty Images Image caption هناك مفهوم خاطيء بأنه كلما زادت القدرة الكهربائية لأجهزة المنزلية، زادت كفاءتها

قرر الاتحاد الأوروبي فرض حظر على مبيعات المكانس الكهربائية التي تصدر ضوضاء وحرارة تفوق قدرتها على شفط المخلفات.

ويشمل الحظر المكانس التي تزيد قدرتها على 900 وات، وتزيد قوة الصوت الصادر منها على 80 ديسيبل، بعد نفاذ الكميات المخزنة منها.

وقال معارضو القرار إن المنازل لن تنظف جيدا إذا اشترى الناس مكانس بقدرات كهربائية أقل.

لكن خبراء في الطاقة قالوا إن الأجهزة المنزلية ذات القدرة الكهربائية الأقل تنظف بنفس جودة الأجهزة ذات القدرات الأعلى.

وقال مكتب البيئة الأوروبي إن "الطاقة لا تساوي الأداء دائما، رغم انتشار هذا الفهم الخطأ."

وأضاف: "ظهرت طرازات جديدة عالية الكفاءة، توفر معايير مرتفعة لشفط التراب، مع استهلاك قدر قليل جدا من الطاقة."

كما ذكر الموقع الإلكتروني للاتحاد الأوروبي أن "استخدام المكانس الكهربائية عالية الكفاءة يمكن الاتحاد الأوروبي من توفير 20 تيراوات في الساعة بحلول عام 2020."

وأضاف البيان أن "هذا الكم من الطاقة (الذي يمكن توفيره عن طريق استخدام المكانس عالية الكفاءة في استهلاك الكهرباء)، يساوي استهلاك جميع الأسر في بلجيكا لعام كامل."

وأشار إلى أن توفير هذا الكم الهائل من الطاقة "يمنع إنتاج ستة ملايين طن من انبعاثات الكربون، وهو حجم انبعاثات الكربون من ثمانية محطات طاقة متوسطة القدرة."

وقالت مفوضية التغير المناخي البريطانية إنه "منذ 2008، تراجع معدل استهلاك الطاقة بحوالي 17 في المئة (رغم تشغيل جميع أجهزتنا المنزلية)، وهبط معدل الطلب على الغاز بواقع 23في المئة، وذلك نتيجة لتطبيق المعايير الأكثر صرامة في كفاءة استهلاك الطاقة في المنازل وتشغيل الأجهزة المنزلية."