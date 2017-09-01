إيقاف النسخة الورقية لـ "يلوبيدجز" بعد 51 عاما من الطباعة

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أعلنت شركة "يل" البريطانية إيقاف نسخة "يلوبيدجز" الورقية لهواتف الشركات المحلية.

ولن يُطبع يلوبيدجز على الورق مرة أخرى اعتبارا من العام المقبل، وذلك بعد أكثر من خمسة عقود على طباعته في المملكة المتحدة.

وأعلنت "يل"، المالكة ليلوبيدجز، أن أول نسخة من طبعة الدليل الأخيرة رقم 104 ستُوزع في مدينة كينغستون في يناير/ كانون ثاني المقبل.

وأضافت أن نسخة الطبعة الأخيرة سترسل بعد نحو عام إلى مدينة برايتون، حيث نُشر الدليل لأول مرة عام 1966.

وتعكف يل، التي تملكها مجموعة "هيبو" العالمية لخدمات الإنترنت وأدلة الهواتف، على تحويل جميع خدماتها إلى خدمات رقمية.

وتقول الشركة إنها "تأمل في أن يساعد ذلك مزيدا من العملاء على الإنترنت في العثور على ملايين الشركات واختيارها والثقة فيها."

وقال ريتشارد هانسكوت، المدير التنفيذي لشركة يل: "بعد 51 عاما، تظل يلوبيدجز اسما مألوفا، ونحن فخورون بأن نقول إننا لا زلنا نحظى بثقة عملاء كانوا معنا منذ أول طبعة ليلوبيدجز في عام 1966."

وأضاف: "كم من العلامات التجارية يمكنها القول إنها لا تزال تحظى بثقة عملاء على مدار 50 عاما؟"

وتعليقا على قرار الشركة إيقاف النسخة الورقية، قال هانسكوت: "مثل كثير من الشركات، توصلت يل إلى أن النجاح في تلبية المطالب الرقمية هو إبداع وتطور مستمر."

وأضاف: "نحن في وضع جيد يؤهلنا للاستمرار في مساعدة الشركات المحلية والعملاء في إيجاد خدمة رقمية ناجحة، سواء الآن أو في المستقبل."