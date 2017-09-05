"بيتكوين" تتجاوز خمسة آلاف دولار للمرة الأولى في تاريخها

مصدر الصورة EPA Image caption عملة بيتكوين استطاعت أن تتجاوز قيمة خمسة آلاف دولار في التعاملات لفترة وجيزة من الوقت قبل أن تبدأ في الانخفاض

تخطت العملة الافتراضية "بيتكوين" قيمة خمسة آلاف دولار للمرة الأولى في تاريخها.

وبلغت قيمة بيتكوين أعلى مستوى لها عندما سجلت قيمتها 5.103.91 دولاراً في الساعات الأولى من يوم السبت الماضي، وفقاً لمؤشر أسعار البيتكوين "كوين ديسك".

وساعد هذا الارتفاع القياسي في زيادة إجمالي التعاملات بالعملات الرقمية المشفرة من بينها "ايثريوم" و"بيتكوين كاش"، الإصدار الجديد من بيتكوين، لأكثر من 176 مليار دولار.

لكن كان هناك إقبال كبير على بيع البيتكوين.

وحتى كتابة هذا التقرير، كانت وحدة البيتكوين قد استقرت عند 4.485 دولاراً، بتراجع مقداره 12 في المئة عن أعلى مستوى لها.

أوامر البيع

وكانت قيمة البيتكوين في بداية العام الحالي قد بلغت أقل من ألف دولار للوحدة الواحدة، وكان مراقبو السوق حتى وقت قريب في يوليو/تموز الماضي يخشون مزيداً من الانهيار في قيمتها نتيجة وجود "صراع داخلي بين المتعاملين" بشأن مستقبلها.

لكن قيمة العملة ارتفعت منذ ذلك الحين بعد أن بدأت الجهات الفاعلة المعنية بتطبيق خطة تسمح لتكنولوجيا العملة الرقمية بإنجاز المزيد من التعاملات كل دقيقة.

عملة بيتكوين الافتراضية "ينبغي أن تستخدم بحذر في الاستثمار"

بيتكوين "كاش" قد تسبب فوضى عارمة في سوق العملة الافتراضية

وعلاوة على ذلك، فإن عملية "فصل الملفات" في سجل حسابات التعاملات السابقة، المعروفة بسلسلة الكتلة (قاعدة بيانات معقدة تعتمد عليها تعاملات البيتكوين)، أدت إلى ظهور عملة "بيتكوين كاش" الافتراضية الجديدة، دون التسبب في أي اضطرابات للعملة الأصلية.

لكن هذه الأحداث جذبت اهتمام وسائل الإعلام، وهو ما كان له دور في القفزة اللاحقة في قيمة البيتكوين.

وبالرغم من التراجع الحالي من قيمة خمسة آلاف دولار، توقع ايتان جانكلفيتز، الخبير المتخصص في العملات المشفرة في شركة "شريدانس" للخدمات القانونية ومقرها لندن، أن يستمر ارتفاع قيمتها على المدى المتوسط.

وقال جانكلفيتز: "لقد شاهدنا حالات تراجع مماثلة (في قيمة بيتكوين) في السابق حينما وصلت قيمة العملة إلى رقم مُحدد، ويُعزا ذلك في الغالب إلى إصدار المتعاملين أوامر للبورصات لبيع عملة ما حينما تصل إلى قيمة مُعينة."

وأضاف: "إنه من طبيعة البشر الاستفادة من رقم (مثل 5000 دولار كقيمة للبيتكوين)" للبدء في بيع العملة.

وتابع: "لكن المستثمرين التقليديين يبدأون في النظر إلى امتلاك عملة مشفرة كجزء صغير ضمن محافظهم (الاستثمارية) المتنوعة على أنه وسيلة مقبولة لمزيد من المخاطرة."

وأردف جانكلفيتز: "علاوة على ذلك فإن هناك المزيد من الشركات التي تُسهل شراء البيتكوين بمستويات مُعينة دون حاجتها لفهم كيف تعمل هذه التكنولوجيا أو طريقة تأمينها".