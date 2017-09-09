خسائر إعصار إيرما في منطقة الكاريبي تتعدى 10 مليارات دولار

مصدر الصورة AFP/Getty Image caption صورة تظهر الأضرار في خليج أورينت بجزيرة سانت مارتن الفرنسية بالمنطقة

تستعد المناطق التي ضربها إعصار إيرماالمدمر في جزر الكاريبي لمواجهة عملية إعادة إعمار طويلة وباهظة الثمن تبلغ تكلفتها مليارات من الدولارت.

أكثر أعاصير الولايات المتحدة كُلفة إعصار كاترينا عام 2005؛ خلف ألفا و833 قتيلا وكبّد خسائر بقيمة 156 مليار دولار إعصار ساندي عام 2012؛ خلف 159 قتيلا وكبّد خسائر بقيمة 68.9 مليار دولار

إعصار أندور عام 1992؛ خلف 61 قتيلا، وكبّد خسائر بقيمة 47 مليار دولار

إعصار آيك عام 2008، خلف 112 قتيلا وكبد خسائر بقيمة 33.9 مليار دولار

إعصار إيفان عام 2004، خلف 57 قتيلا وكبد خسائر بقيمة 26.4 مليار دولار المصدر بلومبيرغ

وقال خبراء في إدارة أخطار الكوارث إن الإعصار في منطقة الكاريبي تسبب حتى الآن في أضرار بلغت قيمتها 10 مليارات دولار.

وقال مركز إدارة الكوارث وتكنولوجيا الحد من المخاطر إن ذلك سيجعله أكثر العواصف تكلفة على الإطلاق تضرب هذه المنطقة.

وأغلقت المطارات أو أصبحت غير صالحة للاستخدام، بينما ألغت شركات الخطوط البحرية جميع رحلاتها.

وواجهت عدة مناطق، بينها سانت كيتس وبورتوريكو، حالة طقس بالغة السوء، لكن يبدو أنها تجنبت أسوأ موجة من العاصفة.

لكن مناطق أخرى اقتلعت "من جذورها"، حسبما قال الأمين العام لمنظمة السياحة بمنطقة الكاريبي، هوغ رايلي، لبي بي سي.

وقال رايلي إن فرق الإنقاذ تركز اهتمامها في الوقت الحالي على حماية الأرواح.

وأضاف: "هذا أولا وقبل كل شيء... لكن نعم، وبشكل واضح لا نغفل أن الوضع الاقتصادي لمنطقة الكاريبي تلقى ضربة موجعة."

مصدر الصورة MINISTRY OF DEFENCE Image caption قوات بريطانية منتشرة على جزيرة أنغيلا للمساعدة في عمليات الإنقاذ

ويعد إعصار إيرما هو الثاني من نوعه الذي يضرب المنطقة خلال هذا الموسم.

ويقدر محللون ماليون حجم الخسائر الناجمة عن إعصار هارفي، الذي ضرب تكساس وخليج ميكسيكو، بنحو 90 مليار دولار، بينها قيمة الأضرار وخسائر الإنتاج.

ويقول مسؤولون في تكساس إن عملية إعادة البناء قد تبلغ تكلفتها ضعف هذا المبلغ.

وتشير تقديرات أخرى إلى أن الخسائر في الجزر الفرنسية يتوقع أن تتجاوز 200 مليون يورو (248 مليون دولار تقريبا).