فولكسفاغن تخطط لطرح سيارات كهربائية لكل طرازاتها بحلول 2030

مصدر الصورة Getty Images

أعلنت شركة فولكسفاغن الألمانية والتي تعد أكبر شركة لصناعة السيارات في العالم من حيث المبيعات أنها تخطط لإنتاج 80 طرازا من السيارات الكهربائية الجديدة.

وأوضحت الشركة أن السيارات الجديدة ستحمل العلامات التجارية المتنوعة للمجموعة بحلول 2025 وذلك بزيادة من 30 طرازا عن خطط الشركة السابقة.

وتمتلك الشركة العلامات التجارية لعدة خطوط إنتاج عالمية منها سيات وسكودا.

وتعد فولكسفاغن أول شركة إنتاج سيارات ضخمة تعلن عن نيتها اقتحام سوق السيارات الكهربائية على مستوى الإنتاج الهائل.

وأكدت الشركة أنها تكثف جهودها للتحول إلى سوق السيارات الكهربائية باستثمار ما يزيد عن 24 مليار دولار في هذا الميدان بهدف إنتاج سيارات عديمة الانبعاثات بحلول 2030 لتنافس شركة تيسلا في هذه السوق الضخمة.

وقالت الشركة الألمانية في وقت سابق إنها ستنفق أكثر من عشرة مليارات يورو بحلول 2025 للاتجاه إلى سوق السيارات الكهربائية.

واعترفت فولكسفاغن قبل عامين بالتحايل على اختبارات انبعاثات الديزل في الولايات المتحدة مما سبب خسائر ضخمة للشركة وأضر بسمعتها.

وقبل عدة اعوام من ذلك كانت الشركة تسير بخطى بطيئة في خطط إنتاج السيارات الكهربائية وتكنولوجيا القيادة الذاتية.

لكن فضيحة التلاعب بمعدل الانبعاثات دفعت الشركة للإسراع باتخاذ قرار التحول الاستراتيجي.

وكانت المستشارة الالمانية أنجيلا ميركل قد طالبت قطاع إنتاج السيارات في البلاد باستعادة ثقة العملاء بعد هذه الفضائح التي نالت عدة شركات كبرى.

مصدر الصورة Bmw

وأكد هيرالد كروغر المدير العام لشركة بي إم دبليو الألمانية أنه يعتقد أن السوق العالمي للسيارات سيمر قريبا بفترة الانتقال إلى السيارات الكهربائية لكن ستبقى هناك حاجة لسيارات تعمل بمحركات الاحتراق الداخلي لفترة ما قبل أن يصبح من الممكن التخلي عنها نهائيا.

وتطرح شركة بي إم دبليو قريبا أول سيارة كهربائية من إنتاجها وهي ممن طراز ميني ويتم تجميعها في مدينة أوكسفورد البريطانية.

كما اعلنت شركة مرسيدس أيضا انها ستطرح سيارات كهربائية قريبا في الأسواق.