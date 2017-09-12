بنوك صينية كبرى تمنع مواطني وشركات كوريا الشمالية من فتح حسابات جديدة

مصدر الصورة Reuters Image caption البنك المركزي الصيني يصدر أوامر بمنع مواطنين وشركات كورية شمالية من فتح حسابات جديدة لدي بنوك كبرى

منع عدد من البنوك الكبري في الصين مواطنين وشركات كورية شمالية من فتح حسابات جديدة لديها ولكن لم يتضح ما إذا كانت الحسابات المفتوحة بالفعل قد تأثرت بهذا القرار أم لا .

وبحسب أحد هذه البنوك، فإن الإجراءات الجديدة تأتى بناء على أوامر صادرة من البنك المركزي الصيني.

وتأتى هذه الاجراءات بعد أن هددت الولايات المتحدة بوضع مؤسسات مالية صينية على القائمة السوداء لديها بسبب علاقات بكين وبيونغيانغ.

وتتهم واشنطن هذه المؤسسات بغسيل الأموال لصالح تجارب كوريا الشمالية النووية والصاروخية.

وكانت كوريا الشمالية قد أدانت العقوبات الأخيرة التى فرضتها الأمم المتحدة عليها بعد تجاربها الصاروخية.

وصوتت الصين حليف كوريا الشمالية لصالح هذه العقوبات إلا أنها دعت إلى الحوار لحل الأزمة.

وقال سفير كوريا الشمالية هان تي سونج في مؤتمر الأمم المتحدة لنزع السلاح بجنيف إن بلاده ترفض بشكل قاطع قرارات الأمم المتحدة الأخيرة باعتبارها "غير قانونية".

وتحظر العقوبات الأخيرة واردات كوريا الشمالية من النفط وصادراتها من النسيج في محاولة لوقف تدفق الأموال ووارادات الطاقة التى تساعد اقتصاد كوريا الشمالية وتدعم برنامجها النووي.