الشركة المطورة للعبة الطيور الغاضبة تستعد لطرح أسهمها في البورصة

مصدر الصورة Reuters Image caption حقق فيلم الطيور الغاضبة نجاحا كبيرا في دور العرض في 2016

من المتوقع أن تصل القيمة السوقية للشركة المطورة للعبة " Angry Birds" (الطيور الغاضبة) إلى مليار دولار عند إدراجها في أسواق الأسهم.

وقدرت شركة روفيو قيمتها السوقية بما يتراوح بين 802 و896 مليون يورو، أو ما يقارب المليار دولار أمريكي.

وقالت كاتي ليفورانتا، الرئيسة التنفيذية للشركة الفنلندية، إن إدراج الشركة في أسواق الأسهم سوف يساعدها على التوسع في أعمالها.

وأضافت أنها "أكثر من مجرد شركة تطوير ألعاب فيديو، فهناك مبيعات للأفلام وغيرها من العائدات التجارية الخاصة باللعبة".

ومن المتوقع أن تدرج الشركة في مؤشر هلينيسكي نازداك في الثالث من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

وحققت روفيو عائدات بلغت 265.8 مليون يورو في النصف الأول من 2017، من بينها 210.1 مليون يورو من ألعاب الفيديو، و55.7 مليون يورو من تراخيص استغلال العلامة التجارية.

وأكدت ليفورانتا: "من المتوقع أن يحقق سوق ألعاب الهاتف الذكي المزيد من النمو، وتحقق روفيو نموا بوتيرة تفوق سرعة نمو السوق خلال السنوات الأخيرة".

وأضافت أن "روفيو ليست مجرد شركة مطورة للعبة فيديو، إذ تباع المنتجات التي تحمل العلامة التجارية لأنغري بيردس في 120 دولة، كما عرض الفيلم الأول لأنغري بيردس في 2016، وحقق نجاحا كبيرا في دور العرض من حيث مبيعات التذاكر".

وشددت على أن إدراج أسهم الشركة بمؤشرات البورصة يعد خطوة مهمة في تطوير روفيو ألعابا أقوى لتتحول إلى الشركة الأولى عالميا في قطاع الترفيه.