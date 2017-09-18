سانب شات تحظر قناة تابعة لشبكة الجزيرة في السعودية

مصدر الصورة Getty Images Image caption السعودية من أكثر البلدان استخداما لوسائل التواصل الاجتماعي في منطقة الشرق الأوسط

حجبت منصة التواصل الاجتماعي سناب شات الدخول إلى قناة تابعة لشبكة الجزيرة في السعودية.

وقالت شركة سناب شات إن السلطات السعودية طلبت منها أن تزيل قناة "ديسكفر بابلشر" المدعومة من قطر لمخالفتها القوانين المحلية.

وقطعت السعودية، والإمارت، والبحرين، ومصر علاقاتها مع قطر في وقت سابق، متهمة إياها بدعم الإرهاب. لكن الدوحة تنفي هذا الاتهام.

وتقول منظمات مدافعة عن حقوق الإنسان وحرية الإعلام إن السعودية من أكثر الدول تقييدا لحرية الإعلام في العالم.

ولا تبد السلطات السعودية ودا تجاه شبكة الجزيرة القطرية علما بأن البلدان المقاطعة لقطر طلبت في البداية من حكومتها أن تغلق قناة الجزيرة بشكل كامل، من بين 13 طلبا مقابل رفع العقوبات المفروضة على الدوحة.

وتعد السعودية من أكثر البلدان استخداما لوسائل التواصل الاجتماعي في منطقة الشرق الأوسط.

ويمكن أحيانا أن يضع هذا الشركات الأمريكية المصنفة في الأسواق المالية مثل الشركة الأم سناب في وضع غير مريح، بسبب أن القوانين المحلية في السعودية أكثر تقييدا لحرية الإعلام مقارنة بالكثير من الدول الأخرى.

وقال متحدث باسم سناب شات في بيان "نبذل مجهودا للامتثال للقوانين المحلية في البلدان التي نعمل فيها".