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أفاد تقرير بأن النساء يشكلن غالبية العاملين الذين يتقاضون أقل من الحد الأدني للأجور من أرباب العمل.

وقالت لجنة "لو باي"، المعنية بتقديم نصائح للحكومة بشأن مستويات الحد الأدنى للأجور، إن النساء يشكين من تقاضي أجور متدنية.

وأشارت أرقام اللجنة إلى أن ثلثي العاملين الذين يحصلون على أقل من الحد الأدنى للأجور هم من النساء.

وعلى كلٍ، فإن النساء يشكلن غالبية من يحصلون على الحد الأدنى للأجور.

كما أفاد التقرير بأن إجمالي عدد من يتقاضون أقل من الحد الأدنى للأجور ربما أكثر من المعتقد سابقا.

وأضاف التقرير أن الكثير من أرباب العمل يستغرقون وقتا لتطبيق معدلات الأجور الجديدة كلما سجلت زيادة.

وعقب إقرار الزيادة في الحد الأدنى للأجور، ربما لا يتقاضاها 20 في المئة من مستحقيها.

وتشير هذه النسبة إلى ما بين 305 آلاف و 580 ألف عامل.

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وقالت اللجنة إن نسبة عدم تقاضي قيمة الزيادة بالكامل سجلت تراجعا إلى 13 في المئة خلال فترة تتراوح بين ثلاثة إلى ستة أشهر من إقرار الزيادة.

وأشار تقرير سابق، أصدره مجلس نقابات العمال البريطاني، إلى أن عدد العاملين الذين لا يتقاضون الحد الأدنى للأجور بالكامل يصل إلى نحو 250 ألف عامل.

وقدّر مكتب الإحصاءات الوطني عدد من لا يتقاضون المعدل الرئيسي للحد الأدنى للأجور بنحو 362 ألف عامل.

ويتضمن هذا العدد عاملين يتقاضون أقل من الحد الأدنى للأجر لأسباب وجيهة، من بينها أنهم قد يتمتعون بمزايا سكن أو مزايا أخرى تدخل في حيز رواتبهم.