صندوق الاستثمار السعودي يستثمر في قطاع الترفيه

مصدر الصورة AFP Image caption ينفق السياح السعوديون أموالا كثيرة على الترفيه في دبي

أعلن صندوق الاستثمار السيادي في السعودية أنه يخطط لتأسيس شركة للاستثمار في قطاع الترفيه الذي ترغب السعودية في تطويره في إطار الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية.

وستنطلق الشركة برأسمال قدره 10 مليارات ريال، ويخطط لها أن تساهم بما قيمته 8 مليارات ريال في الاقتصاد الوطني بحلول عام 2030، حسب ما أفاد به صندوق الاستثمار.

ولم يعلن الصندوق عن موعد انطلاق الشركة لكنه قال إن الاستثمارات ستتضمن مجمعا ترفيهيا سيفتتح عام 2019.

وكانت السلطات السعودية قد أعلنت عن إنشاء مدينة ترفيهية على مساحة قدرها 334 كيلومترا مربعا جنوب الرياض، وستتضمن منشآت رياضية وثقافية وترفيهية وسفاري.

وتهدف هذه الاستثمارات إلى جذب ربع النفقات السنوية التي تقدر بـ 20 مليار دولار ينفقها السعوديون حاليا في الخارج وخاصة في دبي.

وأعلنت الحكومة الشهر الماضي عن خطط لإنشاء منتجعات في 50 جزيرة في البحر الأحمر.

وقد صرح مدير السلطة العامة للترفيه لوكالة أنباء رويترز في شهر إبريل/نيسان الماضي أن دور السينما ستعود يوما إلى السعودية.

وكانت السلطات قد أغلقت دور السينما بطلب من رجال الدين في سبعينيات القرن الماضي.