السعودية "تبقي جميع الخيارات مفتوحة" بخصوص بيع أسهم أرامكو

مصدر الصورة Reuters Image caption تحاول السعودية تقليل اعتماد اقتصادها على عائدات النفط

صرح متحدث باسم شركة النفط السعودية العملاقة (أرامكو)، المملوكة للدولة، بأن جميع الخيارات مفتوحة بخصوص بيع أسهم الشركة، وذلك عقب تداول تقارير تفيد باحتمال أن يقتصر الاكتتاب العام على سوق الرياض للأسهم.

وقال المتحدث لوكالة أنباء فرانس برس إن العديد من الخيارات بخصوص التداول العام للأسهم تجري دراستها.

وجاء هذا ردا على أسئلة من الوكالة بشأن احتمالات طرح الأسهم في أسواق مالية دولية.

وأكد المتحدث أنه لم يجر اتخاذ قرار نهائي بعد.

وكانت صحيفتا الفاينانشال تايمز وول ستريت جورنال قد ذكرتا أن هناك احتمالا بتأجيل طرح أسهم الشركة في أسواق مالية عالمية لمرحلة لاحقة.

ويشكل بيع 5 في المئة من أسهم الشركة العام القادم خطوة أساسية في نظام الإصلاح الاقتصادي الذي يهدف لتقليل اعتماد السعودية على النفط..

وكانت عائدات النفط تشكل أكثر من 90 في المئة من عائدات المملكة حتى عام 2014.

وبدأت المملكة في البحث عن مصادر أخرى للعائدات الحكومية، منها فرض ضريبة على المبيعات وطرح أسهم أرامكو للبيع.

وكانت أسعار النفط قد شهدت بعض التعافي بعد أن وافقت أعضاء داخل منظمة الدول المنتجة (أوبك) وخارجها - بينها السعودية - على تقليل الإنتاج بمعدل 1.8 مليون برميل في اليوم.