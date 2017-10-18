قلق يسود مالكي أسهم ليغولاند للمتنزهات من تأثير الإرهاب على أرباح الشركة

انخفضت قيمة الأسهم في شركة ميرلن إنترتينمنتس، مالكة شركة ليغولاند للمتنزهات الترفيهية، بعد أن أعلنت الشركة أن الهجمات الإرهابية الأخيرة في بريطانيا أثرت سلبا على أعداد الزائرين.

وقالت شركة ميرلن، ومقرها بريطانيا، إن "المستويات القياسية" من الهجمات في أوربا خلال هذا الصيف أبطأت من نمو الإيرادات، لتصل إلى 0.3 في المئة مقارنة بالصيف الماضي.

كما أثر الطقس السيئ أيضا وارتفاع النفقات، التي ترجع إلى التعديلات التي طرأت على قانون العمل في بريطانيا، على شركة ميرلن.

وانخفضت قيمة الأسهم بنحو 18 في المئة، بعد تحديث التداول لمدة 40 أسبوع، وحتى السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

ويقول محللون إن تفسير شركة ميرلن لانخفاض شعبيتها في جذب الزائرين يتناقض مع الأرقام الرسمية، التي تظهر أن عدد الزائرين الأجانب إلى بريطانيا ارتفع خلال الصيف.

وتتوقع الشركة حاليا نموا ضئيلا خلال بقية العام الجاري 2017، وأن تحقق أرباحا للعام بأكمله بقيمة 470 إلى 480 مليون جنيه استرليني، وهو أقل مما يتوقعه المحللون وهو 490 مليون استرليني.

ورغم ذلك قال الرئيس التنفيذي لشركة ميرلن، نيك فارني، إنه لا يزال "واثقا في مستقبل الشركة على المدى الطويل".

وافتتحت الشركة فرع ليغولاند اليابان في أبريل/ نيسان الماضي، وأعلنت عن خطط لافتتاح متنزه جديد في برمنغهام تحت اسم "بير غريلز" في عام 2018.

"إيرادات جديدة"

كما وقعت شركة ميرلن اتفاقا مع شركة إنترتينمت وان، لتطوير متنزهات ترفيهية بعنوان "بيبا بيغ" أو الخنزير بيبا.

ولا يتضمن الاتفاق بريطانيا أو الصين، وقالت شركة ميرلن إنها تتوقع افتتاح ملاهي "بيبا بيغ"، في متنزهات ترفيهية داخل منتجعين العام المقبل، وكذلك متنزه مستقل خلال عام 2019.

وأعلنت الشركة أنها بدأت العمل في متنزه ليغولاند في كوريا الجنوبية، وأنها ستفتتح ليغولاند نيويورك خلال عام 2020.

وتخطط الشركة لتخفيض النفقات، بقيمة مئة مليون استرليني من عام 2018 وحتى عام 2021، وذلك بهدف توفير أموال للاستثمار في إنشاء أماكن إقامة للعاملين وتحسين الإنتاجية.

ويقول نيل ويلسون، كبير محللين أسواق بشركة إي تي إكس كابيتال: "بينما يعد الانخفاض الحالي لأسعار الأسهم كبيرا، ومن حق المستثمرين أن يكونوا حذرين بشأن المستقبل، لكن علينا أن نتذكر أن ميرلن حققت ثلث المستهدف من التوسع العالمي لشركة ليغولاند".

وأضاف: "سيكون هناك تدفقات جديدة من الإيرادات ستأتي على المدى الطويل، وربما يحتاج المستثمرون، القلقون بشأن أثر الهجمات الإرهابية على أرباح الشركة في بريطانيا في المدى القصير، إلى أن ينظروا بعين الاعتبار إلى تلك التدفقات. كما أن الشركة الآن لديها متنزهات بيبا الترفيهية".