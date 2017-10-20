نيسان توقف الإنتاج المحلي بسبب مخالفات في أنظمة الفحص

مصدر الصورة Getty Images Image caption هيروتو سايكاوا الرئيس التنفيذي لنيسان ينحني خلال مؤتمر صحفي أعلن فيه إجراءات سحب سيارات نيسان من السوق

تراجعت أسهم شركة نيسان اليابانية لصناعة السيارات يوم الجمعة بواقع 2% بعد أن أوقفت الشركة الإنتاج المحلي لمدة أسبوعين بسبب مشاكل في إجراءات الفحص.

وستوقف الشركة الإنتاج في مصانعها الست في اليابان لضمان التزامها بقواعد السلامة.

وكانت نيسان سحبت في وقت سابق من هذا الشهر 1.2 مليون سيارة بعد أن أجرى مفتشون غير معتمدين عمليات الفحص والتفيش لسياراتها المحلية.

وقال وزير النقل الياباني كايتشي إيشي إنه من غير الواضح المدة التي استمرت فيها الشركة ارتكاب هذه المخالفة.

وجاءت تصريحات الوزير الياباني ردا على تقرير بثته هيئة الإذاعة والتلفزيون المحلية "إن اتش كيه" ذكرت فيه أن هذه الممارسة استمرت 20 عاما في نيسان.

ورفضت نيسان تأكيد أو نفي تقرير "إن اتش كيه" بشكل مباشر.

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لكن هيروتو سايكاوا الرئيس التنفيذي لنيسان قال في مؤتمر صحفي يوم الخميس إن إجراءات الشركة لاعتماد العاملين في فحص السيارات لم تتغير منذ عقدين من الزمن.

واستمرت عمليات الفحص من جانب فنيين غير معتمدين حتى بعد أن أكدت نيسان أنها عززت من إجراءات الفحص حينما ظهرت هذه القضية على السطح للمرة الأولى أواخر الشهر الماضي.

وستستمر نيسان في إنتاج السيارات الموجهة للتصدير، إذ أن عملية التصديق على الفحص النهائي لا تُطبق على السيارات التي تُصدر للخارج.

وأنتجت نيسان، وهي ثاني أكبر شركة لتصنيع السيارات في اليابان، نحو 79,300 سيارة ركاب وسيارة تجارية في اليابان في أغسطس/آب الماضي من بينها 27,600 سيارة للسوق المحلي.

وأضرت هذه القضية بسمعة نيسان، والتي بالإضافة إلى الفضائح المتعلقة بشركتي "كوبي ستيل" للصناعات المعدنية و"تاكاتا" للوسائد الهوائية قد يكون لها تأثير على سمعة اليابان في تصنيع منتجات عالية الجودة.