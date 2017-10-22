دول خليجية ترفع الحظر عن صادرات مصر الزراعية

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قالت وزارة الزراعة المصرية إن دولا خليجية رفعت الحظر عن استيراد محاصيل زراعية مصرية.

وأعلنت الوزارة قيام وفد مصري بزيارة كل من "البحرين والكويت والإمارات" لبحث سبل إعادة توريد المحاصيل الزراعية المصرية إليها.

وقالت الوزارة إنها اتفقت مع الجانب الخليجي على تعيين نقطة اتصال مصرية - خليجية لمراقبة وفحص شحنات المحاصيل الزراعية، وتوجيه إنذارات إلى المصدرين المصريين المخالفين وتوحيد إجراءات فحص بقايا المبيدات في الدول الخليجية الثلاث.

وقال الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة المصري، إن الوزارة تدرس إمكانية فرض عقوبة وقف للشركات التي تصدر شحنات غير مطابقة للمواصفات بدلا من انتظار إمكانية وقفها من قبل الدولة المستوردة بما يسهم في الحفاظ على "سمعة مصر التصديرية" وفق تصريح وزير الزراعة المصري.

كانت بعض دول الخليج قد اتخذت قرارات منفردة قبل نحو 6 أشهر بحظر استيراد بعض الخضراوات والفواكه المصرية بسبب احتوائها على نسب غير مسموح بها من المبيدات ومخالفة المواصفات القياسية العالمية.