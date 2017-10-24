السعودية تخطط لاستثمار 500 مليار دولار في منطقة تجارية على البحر الأحمر

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أعلن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان عن خطط استثمارية بقيمة 500 مليار دولار لتنمية المناطق المتاخمة للأردن ومصر على ساحل البحر الأحمر.

وتتضمن الخطط بناء مدينة ضخمة على مساحة تزيد عن 25 ألف كيلومتر مربع لتصبح مركزا للتكنولوجيا مرتبط مربوطا بكل من الأردن ومصر.

ويتوقع أن تكون المرحلة الأولى من المشروع جاهزة بحلول عام 2025.

وستركز المشاريع الجديدة على الطاقة خاصة الطاقة الحيوية والمياه والغذاء والترفيه.

وأعلن ولي العهد عن المشروع في مؤتمر حول الاستثمار عقد في الرياض.

ويقول المراقبون إن ولي العهد يقود توجها لتحضير السعودية لمرحلة ما بعد النفط، ولتقليل اعتماد الاقتصاد عليه.

وقال الأمير السعودي إن حكومة بلاده والمستثمرين المحللين والدوليين سيؤمنون أكثر من نصف تريليون دولار للمشاريع الجديدة.