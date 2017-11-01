مصدر الصورة Reuters Image caption الموصل من بين المناطق التي يستهدفها التمويل الجديد من البنك الدولي

أقر البنك الدولي يوم الثلاثاء تقديم تمويل إضافي بقيمة 400 مليون دولار للعراق للمساعدة في إعادة بناء الخدمات في مناطق جرى استعادة السيطرة عليها من أيدي ما يُعرف بتنظيم الدولة الإسلامية بعد حملة عسكرية استمرت ثلاثة أعوام.

وقال البنك إنه سيمول دراسات تتعلق بكيفية مشاركة القطاع الخاص في إعادة بناء مطار الموصل وترميم محطات النقل العام بالإضافة إلى أجزاء من شبكة السكك الحديدية.

وأوضح البنك في بيان له أن "حزمة المساعدات هذه تمث تمويلا إضافيا لعملية طوارئ العراق لمشروع التنمية (بقيمة 350 مليون دولار) والتي أقرها البنك سابقا في يوليو/تموز عام 2015 والجارية بالفعل في سبع مدن في محافظتي ديالا وصلاح الدين".

وأوضح أن التمويل الجديد سيركز على إعادة البناء في خمس قطاعات تشمل المياه والصرف الصحي والكهرباء والصحة والنقل والخدمات البلدية.

اقرأ أيضا: العراق وشركة "بي بي" البريطانية يتفقان على تعزيز إنتاج حقل نفط كركوك

اقرأ أيضا: الجيش العراقي "يسيطر بالكامل على كل حقول النفط" في كركوك

وسيساعد هذا التمويل أيضا في ترميم والحفاظ على مواقع التراث الثقافي في مدينة الموصل القديمة والتي تضررت بشدة جراء القتال.

وكانت قوات الحكومة العراقية مدعومة بالتحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة استعادت السيطرة على الموصل في مايو/أيار الماضي بعد قتال استمر نحو تسعة أشهر.

وقدر مسؤولون في الحكومة العراقية أن عملية إعادة إعمار الموصل ستستغرق خمس سنوات على الأقل وتتطلب مليارات الدولارات.