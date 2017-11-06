ترامب: علاقاتنا التجارية مع اليابان غير عادلة

مصدر الصورة AFP Image caption تحدث ترامب (على اليمين) إلى قادة قطاع الأعمال، من مقر إقامة السفير الأمريكي في طوكيو بيل هاغرتي (يسار)

انتقد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، العلاقات التجارية بين بلاده واليابان، ووصفها بأنها غير عادلة.

وقال ترامب: "تعاني الولايات المتحدة عجزا تجاريا كبيرا مع اليابان منذ سنوات عديدة، ومن ثم فعلينا أن نتفاوض وسنفعل ذلك بطريقة ودية".

وفي تصريحات خلال اليوم الثاني من زيارته إلى اليابان، قال الرئيس الأمريكي أمام قادة قطاع الأعمال الأمريكيين واليابانيين في طوكيو: "نرغب في علاقات تجارية عادلة ومفتوحة، لكن علاقاتنا التجارية مع اليابان في الوقت الرهن ليست عادلة".

وتأتي تصريحات ترامب قبيل محادثات رسمية مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، وذلك بعد أن عقد الرجلان محادثات غير رسمية في وقت سابق.

ومن المقرر أيضا أن يلتقي ترامب لوقت قصير مع إمبراطور اليابان أكيهوتو.

ويقوم ترامب بجولة آسيوية تشمل خمس دول، ويتوقع أن تركز على أزمة كوريا الشمالية، لكن مسؤولين أمريكيين أكدوا أن التجارة ستحتل موقعا متقدما في أجندة الزيارة.

ويسعى البيت ألأبيض لتأكيد أن طول مدة الجولة الأسيوية، وهي الأطول لرئيس أمريكي منذ عام 1991، دليل على التزام ترامب بالانخراط في قضايا المنطقة.

لكن الشكوك تظل قائمة خصوصا في المجال الاقتصادي، في ضوء قرار ترامب المفاجئ بعد ثلاثة أيام من توليه منصبه بالانسحاب من اتفاق التجارة عبر المحيط الهادئ، ما أثار قلق العديد من الدول الموقعة على الاتفاق وخصوصا اليابان.