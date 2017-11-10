"حرب نجوم" جديدة تعيد الأمل لشركة ولت ديزني

مصدر الصورة Getty Images Image caption تواجه ولت ديزني منافسة شرسة من الانترنت

تراجعت أرباح شركة ولت ديزني، لأول مرة منذ 2009، بسبب المنافسة الشرسة من عالم الانترنت.

ولكن أسهم الشركة استعادت صحتها بعدما أعلنت ديزني عن إنجاز ثلاثة أفلام جديدة من سلسلة "حرب النجوم" الشهيرة.

وتعتزم الشركة أيضا إنجاز سلسلة من أفلام حرب النجوم تبث مباشرة على الانترنت.

وقالت ولت ديزني إنها لا تزال تمتلك الأفلام التي يفضلها الجمهور العريض.

وكشف الرئيس المدير العام لشركة ولت ديزني، بوب إيغر، إن الشركة أبرمت عقدا مع راين جونسون، مخرج فلم حرب النجوم الجديد، الجيداي الأخير، لإنتاج سلسلة أفلام أخرى.

وارتفعت قيمة أسهم ديزني بنسبة 1 في المئة بعد تراجعها عقب الإعلان عن نتائج العام.

وتعتزم الشركة الترفيهية العملاقة إطلاق تطبيق مختص في الرياضة وبثا مباشرا على الانترنت عام 2019.

وتعاني ولت ديزني من منافسة الانترنت الذي يستقطب عددا متزايدا من جمهور التلفزيون التقليدي والسينما.

وأعلنت الشركة أرباحا سنوية بقيمة 8،98 مليارات دولار في سبتمبر/ أيلول، وهو تراجع بنسبة 4 في المئة عن أرباح عام 2016، والأول منذ 2009.