الضباب الكثيف يجبر الخطوط الجوية الإماراتية على إلغاء رحلات جوية

مصدر الصورة Getty Images Image caption تنشط حركة الطيران من وإلى دبي في عطلات نهاية العام للاحتفال بأعياد الميلاد

ألغت شركة الخطوط الجوية الإماراتية، ومقرها دبي، عشر رحلات جوية بسبب الضباب الكثيف، بينما تتوقع شركة طيران الاتحاد تأخيرا في مواعيد بعض رحلاتها.

وألغيت 17 رحلة كان من المفترض أن تقلع من مطار دبي الأحد، علاوة على تحويل مسار حوالي مئة رحلة كان من المقرر أن تهبط في دبي إلى مطارات أخرى لمشكلات في الرؤية ناتجة عن الضباب الكثيف الذي يهبط حتى ارتفاع مئة متر عن سطح البحر في بعض المناطق في الإمارات.

وتُعد عشية عيد الميلاد من أكثر الأوقات ازدحاما في دبي لتوجه الآلاف إلى هذه العاصمة العربية للاحتفال بالكريسماس، ما يجعل الضغط شديدا على رحلات الخطوط الإماراتية وأسطولها المكون من 250 طائرة عملاقة.

وكانت أغلب الرحلات التي تعطلت يفترض أن تتجه من دبي إلى طهران، والدمام في السعودية، والكويت، ولارناكا في اليونان، والبصرة في العراق، وعمان في الأردن، وبودابست، وهونغ كونغ، وبغداد، وفقا للبيان المنشور على موقع دبي الإمارات للخطوط الجوية.

وتوقع مطار أبوظبي أن يكون هناك تأخير لبعض الرحلات وإلغاء رحلات أخرى، علاوة على احتمال تأخير هبوط بعض الطائرات التي من المقرر أن تصل إلى المطار.

وتسببت الموجة الحالية من الطقس السيء في تأخر وإلغاء عدد من الرحلات الجوية من مطار الاتحاد يومي الجمعة والسبت الماضيين،وفقا لتغريدات نشرها الحساب الرسمي للمطار على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.