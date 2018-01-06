الصين تصدر تأشيرات طويلة الأجل لذوي "المهارات المميزة"

مصدر الصورة Getty Images Image caption تحاول الصين اجتذاب أكبر عدد ممكن من أصحاب المواهب والمهارات العالية في تخصصات مختلفة من الأجانب لتحقيق أهداف التنمية

أعلنت الصين إصدار تأشيرات دخول طويلة الأجل في محاولة لجذب الموهوبين وأصحاب المهارات في تخصصاتهم للعمل في أراضيها.

وتترواح فترة سريان التأشيرة طويلة الأجل، التي تسمح بالدخول إلى البلاد عدة مرات، ما بين خمس وعشر سنوات، وفقا لوسائل إعلام محلية.

وحددت السلطات في بكين رواد التكنولوجيا، ورواد الأعمال، والعلماء بين الفئات التي يحق لها التقدم للحصول على الفئة الجديدة من التأشيرات.

ووضعت الصين أهدافا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ورأت أن استخدام خبراء من خارج البلاد سوف يساعد على تحقيق تلك الأهداف.

ومع بداية التفكير في مخطط التنمية وكيفية تحقيق أهدافه، رأت السلطات في الصين أن الأمر يتطلب حوالي 50 ألف خبير أجنبي في تخصصات مختلفة.

وأتاحت بكين إمكانية التقدم للحصول على هذه التأشيرات النوعية عبر الإنترنت دون تكبد أي تكلفة مع التأكيد على سرعة الإجراءات اللازمة للانتهاء من طلب التأشيرة، وفقا لتصريحات رسمية في هذا الشأن.

وتسمح التأشيرة لحاملها بالتواجد في البلاد لمدة تصل إلى 180 يوما في كل مرة دخول مع منحه الحق في اصطحاب مرافقين مثل الأزواج والزوجات والأطفال.

وطبقت الصين نظاما لتصنيف الأجانب في 2016 للتعرف على المستويات المرتفعة من المهارات المهنية والعلمية والرياضية لجذب المزيد من الموهوبين والتقليل من عدد محدودي المهارات من الأجانب في البلاد.

وقالت وثيقة حكومية صينية إن "هؤلاء الذين يصنفون كمواهب متميزة يتضمنون الحائزين على جائزة نوبل والأبطال الرياضيين، الحاصلين على ميداليات أوليمبية، ومديري مدارس الفنون الجميلة والفنون بصفة عامة."

كما صنفت الوثيقة الحكومية العلماء، ورؤساء المؤسسات المالية وأساتذة الجامعات العالمية من بين من تقصدهم بأصحاب المواهب المتميزة.