أوامر ملكية في السعودية بتعويض المواطنين ماليا عن غلاء المعيشة

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أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز عددا من الأوامر الملكية تقضي بتعويض موظفي الدولة والعسكريين ماليا عن غلاء المعيشة.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية، أمر الملك السعودي بصرف ألف ريال شهريا لمدة عام للموظفين المدنيين والعسكريين بدل غلاء معيشة.

كما قرر الملك صرف مكافأة 5 آلاف ريال للعسكريين الموجودين في الصفوف الأمامية على جبهة القتال جنوبي البلاد على الحدود مع اليمن.

ويشمل الأمر الملكي "صرف بدل غلاء معيشة للمعاش التقاعدي الذي يصرف من المؤسسة العامة للتقاعد، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للمستفيدين من المواطنين بمبلغ 500 ريال وذلك لمدة سنة".

ونصت الأوامر الملكية أيضا على:

زيادة مكافأة الطلاب والطالبات من المواطنين بنسبة 10% لمدة سنة.

تتحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة عن المواطنين المستفيدين من الخدمات الصحية الخاصة، والتعليم الأهلي الخاص.

تتحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة عما لا يزيد عن مبلغ 850.000 ريال من سعر شراء المسكن الأول للمواطن.

وتأتي الأوامر الملكية في الوقت الذي يقود فيه ولي العهد محمد بن سلمان حزمة من الاجراءات تهدف لإصلاح الاقتصاد وتقليص اعتماد البلاد على النفط.

وكانت الحكومة السعودية قد أعلنت الشهر الماضي تعديلا تدريجيا لزيادة أسعار الوقود والكهرباء.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية آنذاك أن الحكومة "أقرت في الوقت ذاته مجموعة من إجراءات التعويض المالي للمواطنين لمساعدة الفئات الفقيرة والمتوسطة على مواجهة الأعباء المالية الجديدة".