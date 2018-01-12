النفط يسجل أكبر ارتفاع في أربع سنوات مسجلا 70 دولارا للبرميل

مصدر الصورة Getty Images Image caption مخاوف من ارتفاع أسعار الوفود بعد ارتفاع اسعار النفط

حقق سعر النفط أكبر زيادة خلال أربع سنوات ليصل البرميل إلى 70 دولارا.

فمنذ ديسمبر/كانون ثاني 2014، لم تصل أسعار النفط إلى هذا المستوى، لكن الارتفاع جاء بعد أن قال أعضاء منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك)، إنهم سيواصلون الحد من الإنتاج.

وتضم منظمة أوبك 14 دولة، تمثل أكبر مصدري النفط في العالم وتتحكم في 40٪ من الناتج العالمي.

وحذرت مجموعة راك RAC البريطانية للسيارات، من أن ارتفاع أسعار النفط يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع تكاليف تزويد السيارات بالوقود.

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لكن يمكن للسائقين الاستفادة إذا ما استأنفت محال السوبر ماركت حرب أسعار البترول، بحسب مؤسسة إية إية AA الأيرلندية لخدمات الطرق والسيارات.

خفض الإنتاج حتى نهاية العام

وقال سهيل المزروعي، وزير النفط في دولة الإمارات ورئيس أوبك، إن المنظمة ملتزمة بخفض الإنتاج حتى نهاية العام.

في العام الماضي، قالت أوبك ودول أخرى بما في ذلك روسيا أنها سوف تمدد صفقة خفض الإنتاج، التي تم إبرامها في 2016، وذلك للمساعدة في دعم أسعار النفط، التي انخفضت إلى ما دون 50 دولارا للبرميل.

كما عزز الانخفاض المفاجئ لمخزونات النفط الأمريكية من ارتفاع أسعار النفط، يوم الخميس.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن مخزونات الخام انخفضت بحوالي خمسة ملايين برميل لتسجل 419.5 مليون برميل، في الأسبوع وحتى 5 يناير/ كانون ثاني. كما انخفض الإنتاج الأمريكي بمقدار 290 ألف برميل يوميا إلى 9.5 مليون برميل.

وارتفع النفط الأمريكي أيضا بنسبة 1.5 في المائة مسجلا 64.51 دولار للبرميل.

ارتفاع أسعار الوقود

وقالت مجموعة راك إن ارتفاع أسعار النفط من المحتمل أن يكون له "تأثير مطرد فى محطات الوقود نظرا لأن زيادة أسعار النفط ستؤدي إلى ارتفاع أسعار الجملة للوقود".

وقد ارتفع سعر البنزين الخالي من الرصاص بنسبة 5 بنس تقريبا منذ نوفمبر/تشرين ثاني، لتسجل 121.26 بنسا للتر، بينما ارتفعت أسعار الديزل 3 بنس إلى 123.97 بنسا خلال نفس الفترة.

وأضافت أن تكلفة وضع 55 لترا في سيارة عائلية كان يكلف 66.69 جنيها استرلينيا للبنزين و 68.18 جنيها استرلينيا للديزل.

وقال متحدث باسم راك: "إذا ظل النفط عند هذا المستوى، فإن ارتفاع أسعار الوقود في المحطات سيكون أمرا لا مفر منه تقريبا".

ولكن مؤسسة AA قالت: "وصول برميل النفط إلى 70 دولارا لم يهدد بعد بارتفاع أسعار الوقود في محطات بريطانيا".

وفقا لبيانات من AA، فإن محال السوبر ماركت في بريطانيا خفضت أسعار البنزين عدة مرات في العام الماضي لتصل إلى أدنى مستوى 111.8 بنسا لكل لتر في يوليو/ تموز.

وفي حين اعترفت أن أسعار الجملة ارتفعت، فإنها توضح أن ارتفاع الأسعار الحالي هو أكثر انعكاسا لانخفاض المنافسة في أسعار الوقود في محال السوبر ماركت.

وبحلول ديسمبر/ كانون أول، بلغ معدل أسعار البنزين 117.6 بنسا لكل لتر في محال السوبر ماركت في بريطانيا بينما ارتفع السعر إلى 121.9 بنسا لكل لتر في منافذ أخرى غيرها.