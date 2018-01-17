استثمارات الصين في الطاقة الشمسية تنعش أسواق الطاقة النظيفة عالميا

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أظهرت دراسة جديدة أن انتعاش قطاع الطاقة الشمسية في الصين العام الماضي ساعد في دفع الاستثمار العالمي في قطاع تكنولوجيا الطاقة النظيفة المتجددة نحو تسجيل مستويات قياسية.

وأشارت الدراسة، التي أجرتها مؤسسة بلومبيرغ لتمويل الطاقة الجديدة، إلى أن إجمالي حجم الاستثمار العالمي سجل زيادة بواقع 3 في المئة، مقارنة بتراجع عام 2016، ليصل إلى 333.5 مليار دولار، بما يعوض تراجع الاستثمارات في اليابان ألمانيا وبريطانيا.

وتعتبر البيانات المعلنة ثاني أفضل بيانات سنوية حتى الآن بعد تسجيل القطاع حجم استثمارات بلغت 360.3 مليار دولار في عام 2015.

وقال جون مور، المدير التنفيذي للمؤسسة :"يعد إجمالي حجم الاستثمارات المسجلة عام 2017 الأفضل بالنظر إلى التكاليف الرأسمالية للتكنولوجيا الشمسية التي تواصل تسجيل تراجع حاد".

وسجل حجم الاستثمار في الطاقة الشمسية 160.8 مليار دولار في عام 2017، بزيادة قدرها 18 في المئة على الرغم من تراجع التكلفة الرأسمالية للميغاوات بواقع الربع، وتسهم الصين بنحو نصف حجم الاستثمارات، حوالي 86.5 مليار دولار، بزيادة 24 في المئة، وفقا للدراسة.

وقال جوستين وو، مدير المؤسسة لمنطقة آسيا-المحيط الهادي :"عززت الصين قدرتها الشمسية بنحو 20 غيغاوات في عام 2017 على نحو فاق المتوقع".

كما تراجع حجم الاستثمار في طاقة الرياح بواقع 12 في المئة العام الماضي مسجلا 107.2 مليار دولار بعد ارتفاع عام 2016.

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وتأتي الولايات المتحدة بعد الصين في الترتيب في حجم استثمارات يصل إلى 56.9 مليار دولار، على الرغم من المناخ السياسي غير المواتي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي أعرب عن شكوك بشأن اتفاقية تغير المناخ وسحب بلاده من اتفاقية باريس.

وأبرزت الدراسة "تراجع نبرة التأييد بشأن الطاقة المتجددة" لدى واشنطن.

كما شهدت بعض الدول نمو حجم الاستثمارات بأكثر من الضعف، مثل السويد التي سجلت أربعة مليارات دولار وأستراليا التي سجلت 9 مليارات دولار.

وسجلت مصر زيادة دفعت إجمالي حجم الاستثمارات إلى 2.6 مليار دولار، في حين سجلت الإمارات زيادة بواقع 23 مرة ليصل حجم الاستثمارات إلى 2.2 مليار دولار.

وشهدت أوروبا تراجعا في حجم الاستثمار في الطاقة المتجددة وصل إلى 57.4 مليار دولار، بعد أن سجلت ألمانيا وبريطانيا تراجعا بنسبة 26 في المئة و 56 في المئة على التوالي.

وسجلت اليابان تراجعا بواقع 16 في المئة، في حين سجلت الهند تراجعا بواقع 20 في المئة ليصل حجم الاستثمارات إلى 11 مليار دولار.

وتقول مؤسسة بلومبيرغ إن العام الماضي شهد تشغيل 160 غيغاوات قياسية من الطاقة المتجددة، بدون حساب الطاقة الكهرومائية، موزعة بين 98 غيغاوات طاقة شمسية و 56 غيغاوات طاقة رياح.

وأشارت المؤسسة إلى أن قطاع التكنولوجيا الذكية للطاقة، مثل تخزين الطاقة، يحرز تقدما أيضا.